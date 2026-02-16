Видео
Україна
Видео

Рецепт ужина за 44 гривны — 110 г фарша и картофель

Рецепт ужина за 44 гривны — 110 г фарша и картофель

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 01:04
Картофельники с фаршем — бюджетный рецепт с фото ужина за 44 гривны
Ужин из картофеля. Фото: smachnenke.com.ua

Когда нужно приготовить сытный ужин с минимальным бюджетом, этот рецепт с фото станет настоящей находкой. Всего 110 г фарша и обычный картофель превращаются в полноценное блюдо, которое накормит всю семью. Хрустящая корочка снаружи и сочная начинка внутри делают картопляники особенно аппетитными.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 260 г;
  • мука — 30 г;
  • яйцо — 1/2 шт.;
  • лук — 20 г;
  • фарш говяжий — 110 г;
  • пекинская капуста — до 100 г;
  • специи — по вкусу;
  • масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать кусочками, отварить в подсоленной воде до мягкости примерно 10 минут после закипания. Слить воду, хорошо размять картофель до однородного пюре и оставить немного остыть.

Слегка взбить яйцо вилкой, добавить к картофельной массе вместе с мукой, перемешать и замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Мелко нарезать лук, обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до прозрачности. Добавить говяжий фарш, приправить специями по вкусу, готовить до полной готовности, периодически помешивая.

рецепт вечері з картоплею з фаршем
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Поделить картофельное тесто на три части. Каждую часть расплескать руками или слегка раскатать, выложить внутрь порцию мясной начинки, сформировать рулеты или овальные котлеты, хорошо залепить края.

Разогреть сковороду с маслом, обжарить картофельники с обеих сторон до румяной корочки. Готовить на среднем огне до полной готовности.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин Деруны картошка рецепт мясной фарш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
