Картофельники с фаршем — бюджетный рецепт с фото ужина за 44 гривны

Рецепт ужина за 44 гривны — 110 г фарша и картофель
Когда нужно приготовить сытный ужин с минимальным бюджетом, этот рецепт с фото станет настоящей находкой. Всего 110 г фарша и обычный картофель превращаются в полноценное блюдо, которое накормит всю семью. Хрустящая корочка снаружи и сочная начинка внутри делают картопляники особенно аппетитными.
Вам понадобится:
- картофель — 260 г;
- мука — 30 г;
- яйцо — 1/2 шт.;
- лук — 20 г;
- фарш говяжий — 110 г;
- пекинская капуста — до 100 г;
- специи — по вкусу;
- масло растительное — для жарки.
Способ приготовления
Очистить картофель, нарезать кусочками, отварить в подсоленной воде до мягкости примерно 10 минут после закипания. Слить воду, хорошо размять картофель до однородного пюре и оставить немного остыть.
Слегка взбить яйцо вилкой, добавить к картофельной массе вместе с мукой, перемешать и замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Мелко нарезать лук, обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до прозрачности. Добавить говяжий фарш, приправить специями по вкусу, готовить до полной готовности, периодически помешивая.
Поделить картофельное тесто на три части. Каждую часть расплескать руками или слегка раскатать, выложить внутрь порцию мясной начинки, сформировать рулеты или овальные котлеты, хорошо залепить края.
Разогреть сковороду с маслом, обжарить картофельники с обеих сторон до румяной корочки. Готовить на среднем огне до полной готовности.
