Картофельники с фаршем — бюджетный рецепт с фото ужина за 44 гривны

Ужин из картофеля. Фото: smachnenke.com.ua

Когда нужно приготовить сытный ужин с минимальным бюджетом, этот рецепт с фото станет настоящей находкой. Всего 110 г фарша и обычный картофель превращаются в полноценное блюдо, которое накормит всю семью. Хрустящая корочка снаружи и сочная начинка внутри делают картопляники особенно аппетитными.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 260 г;

мука — 30 г;

яйцо — 1/2 шт.;

лук — 20 г;

фарш говяжий — 110 г;

пекинская капуста — до 100 г;

специи — по вкусу;

масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать кусочками, отварить в подсоленной воде до мягкости примерно 10 минут после закипания. Слить воду, хорошо размять картофель до однородного пюре и оставить немного остыть.

Слегка взбить яйцо вилкой, добавить к картофельной массе вместе с мукой, перемешать и замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Мелко нарезать лук, обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до прозрачности. Добавить говяжий фарш, приправить специями по вкусу, готовить до полной готовности, периодически помешивая.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Поделить картофельное тесто на три части. Каждую часть расплескать руками или слегка раскатать, выложить внутрь порцию мясной начинки, сформировать рулеты или овальные котлеты, хорошо залепить края.

Разогреть сковороду с маслом, обжарить картофельники с обеих сторон до румяной корочки. Готовить на среднем огне до полной готовности.

