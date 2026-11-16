Скумбрія в банках. Фото: кадр з відео

Ароматна солона скумбрія це завжди безпрограшний варіант. В цих рецептах ми розповімо про два способи приготування, які не потребують складних кулінарних навичок. Обирайте той, що більше до вподоби, або приготуйте обидва варіанти, щоб порівняти їхній смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для слабосоленої скумбрії):

скумбрія — 1 шт. (500 г);

цибуля — до смаку;

лимонний сік — 1 ст. л.;

олія — 80 мл;

лавровий лист — до смаку;

перець горошком — 5 шт.;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — ½ ч. л.

Для скумбрії пряного посолу:

скумбрія — 1 шт. (500 г);

цибуля — до смаку.

Для маринаду:

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вода — 200 мл;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

гвоздика — 4 бутони;

коріандр — ⅓ ч. л.;

перець горошком — 10 шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

олія — 1 ст. л.;

оцет — 1 ст. л. (за бажанням).

Шматок скумбрії. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Слабосолена скумбрія. Рибу очистити, видалити голову та нутрощі, нарізати шматочками. Змішати сіль, цукор, лимонний сік і олію. Додати лавровий лист та перець, залити скумбрію сумішшю й викласти шарами з нарізаною цибулею. Скумбрія пряного посолу. У воді розчинити сіль і цукор, додати гвоздику, коріандр, перець та лавровий лист. Довести маринад до кипіння, охолодити, влити олію й за бажанням оцет. Очищену та нарізану скумбрію викласти з цибулею в посуд і залити маринадом. Обидва варіанти поставити в холодильник на одну добу.

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