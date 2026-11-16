Скумбрия в банках. Фото: кадр из видео

Ароматная соленая скумбрия — это всегда беспроигрышный вариант. В этих рецептах мы расскажем о двух способах приготовления, не требующих сложных кулинарных навыков. Выбирайте тот, который больше по душе, или приготовьте оба варианта, чтобы сравнить их вкус.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для слабосоленой скумбрии):

скумбрия — 1 шт. (500 г);

лук — по вкусу;

лимонный сок — 1 ст. л.;

растительное масло — 80 мл;

лавровый лист — по вкусу;

перец горошком — 5 шт.;

соль — 1 ст. л.;

сахар — ½ ч. л.

Для пряного рассола для скумбрии:

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скумбрия — 1 шт. (500 г);

лук — по вкусу.

Для маринада:

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вода — 200 мл;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

гвоздика — 4 бутона;

кориандр — ⅓ ч. л.;

перец горошком — 10 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

масло — 1 ст. л.;

уксус — 1 ст. л. (по желанию).

Кусок скумбрии. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Слабосоленая скумбрия. Рыбу очистить, удалить голову и потроха, нарезать кусочками. Смешать соль, сахар, лимонный сок и масло. Добавить лавровый лист и перец, залить скумбрию смесью и выложить слоями с нарезанным луком. Скумбрия пряного посола. В воде растворить соль и сахар, добавить гвоздику, кориандр, перец и лавровый лист. Довести маринад до кипения, остудить, влить растительное масло и, по желанию, уксус. Очищенную и нарезанную скумбрию выложить с луком в посуду и залить маринадом. Оба варианта поставить в холодильник на сутки.

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