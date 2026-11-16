Рецепт засолки скумбрии в домашних условиях: 2 простых способа
Ароматная соленая скумбрия — это всегда беспроигрышный вариант. В этих рецептах мы расскажем о двух способах приготовления, не требующих сложных кулинарных навыков. Выбирайте тот, который больше по душе, или приготовьте оба варианта, чтобы сравнить их вкус.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится (для слабосоленой скумбрии):
- скумбрия — 1 шт. (500 г);
- лук — по вкусу;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- растительное масло — 80 мл;
- лавровый лист — по вкусу;
- перец горошком — 5 шт.;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — ½ ч. л.
Для пряного рассола для скумбрии:
- скумбрия — 1 шт. (500 г);
- лук — по вкусу.
Для маринада:
- вода — 200 мл;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- гвоздика — 4 бутона;
- кориандр — ⅓ ч. л.;
- перец горошком — 10 шт.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- масло — 1 ст. л.;
- уксус — 1 ст. л. (по желанию).
Способ приготовления
- Слабосоленая скумбрия. Рыбу очистить, удалить голову и потроха, нарезать кусочками.
- Смешать соль, сахар, лимонный сок и масло. Добавить лавровый лист и перец, залить скумбрию смесью и выложить слоями с нарезанным луком.
- Скумбрия пряного посола. В воде растворить соль и сахар, добавить гвоздику, кориандр, перец и лавровый лист.
- Довести маринад до кипения, остудить, влить растительное масло и, по желанию, уксус.
- Очищенную и нарезанную скумбрию выложить с луком в посуду и залить маринадом.
- Оба варианта поставить в холодильник на сутки.
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