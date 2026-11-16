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Главная Вкус Рецепт засолки скумбрии в домашних условиях: 2 простых способа

Рецепт засолки скумбрии в домашних условиях: 2 простых способа

Ua ru
16 ноября 2026 01:04
Домашняя скумбрия, приготовленная двумя способами: нежная слабосоленая и пряная в маринаде Фото: кадр из видео
Скумбрия в банках. Фото: кадр из видео

Ароматная соленая скумбрия — это всегда беспроигрышный вариант. В этих рецептах мы расскажем о двух способах приготовления, не требующих сложных кулинарных навыков. Выбирайте тот, который больше по душе, или приготовьте оба варианта, чтобы сравнить их вкус.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для слабосоленой скумбрии):

  • скумбрия — 1 шт. (500 г);
  • лук — по вкусу;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 80 мл;
  • лавровый лист — по вкусу;
  • перец горошком — 5 шт.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — ½ ч. л.

Для пряного рассола для скумбрии:

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  • скумбрия — 1 шт. (500 г);
  • лук — по вкусу.

Для маринада:

Читайте также:
  • вода — 200 мл;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • гвоздика — 4 бутона;
  • кориандр — ⅓ ч. л.;
  • перец горошком — 10 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • масло — 1 ст. л.;
  • уксус — 1 ст. л. (по желанию).
рецепт слабосолоної скумбрії
Кусок скумбрии. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Слабосоленая скумбрия. Рыбу очистить, удалить голову и потроха, нарезать кусочками.
  2. Смешать соль, сахар, лимонный сок и масло. Добавить лавровый лист и перец, залить скумбрию смесью и выложить слоями с нарезанным луком.
  3. Скумбрия пряного посола. В воде растворить соль и сахар, добавить гвоздику, кориандр, перец и лавровый лист.
  4. Довести маринад до кипения, остудить, влить растительное масло и, по желанию, уксус.
  5. Очищенную и нарезанную скумбрию выложить с луком в посуду и залить маринадом.
  6. Оба варианта поставить в холодильник на сутки.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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