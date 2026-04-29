Риба з картоплею в духовці: смачна гаряча страва на вечерю чи обід

Риба з картоплею в духовці: смачна гаряча страва на вечерю чи обід

Дата публікації: 29 квітня 2026 21:04
Риба з картоплею. Фото: кадр з відео

Ця запіканка — ідеальний варіант для ситної домашньої вечері без зайвих клопотів. Ніжна риба, овочі та картопля поєднуються у соковиту страву з апетитною сирною скоринкою. Простий рецепт, який завжди виходить смачним і домашнім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • хек — філе або ціла риба;
  • картопля відварена — 4–5 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • моцарела — 100 г;
  • вершкове масло — для форми;
  • олія — для смаження;
  • сіль, лимонний перець — за смаком.
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Рибу очистити, за потреби видалити кістки та нарізати шматочками.
  2. Цибулю та моркву обсмажити на олії до м’якості, трохи підсолити.
  3. Додати подрібнені помідори та з’єднати з рибою.
  4. Окремо змішати яйця зі сметаною, сіллю та перцем до однорідності.
  5. Форму змастити маслом. Викласти шар натертого відвареного картоплі, потім рибну суміш, зверху знову картоплю.
  6. Полити заливкою та посипати тертою моцарелою.
  7. Запікати при 180°C приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Читайте також:

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
