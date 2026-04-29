Риба з картоплею в духовці: смачна гаряча страва на вечерю чи обід
Дата публікації: 29 квітня 2026 21:04
Риба з картоплею. Фото: кадр з відео
Ця запіканка — ідеальний варіант для ситної домашньої вечері без зайвих клопотів. Ніжна риба, овочі та картопля поєднуються у соковиту страву з апетитною сирною скоринкою. Простий рецепт, який завжди виходить смачним і домашнім.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- хек — філе або ціла риба;
- картопля відварена — 4–5 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- моцарела — 100 г;
- вершкове масло — для форми;
- олія — для смаження;
- сіль, лимонний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Рибу очистити, за потреби видалити кістки та нарізати шматочками.
- Цибулю та моркву обсмажити на олії до м’якості, трохи підсолити.
- Додати подрібнені помідори та з’єднати з рибою.
- Окремо змішати яйця зі сметаною, сіллю та перцем до однорідності.
- Форму змастити маслом. Викласти шар натертого відвареного картоплі, потім рибну суміш, зверху знову картоплю.
- Полити заливкою та посипати тертою моцарелою.
- Запікати при 180°C приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Читайте також:
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.
