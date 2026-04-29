Рыба с картофелем в духовке: вкусное горячее блюдо на ужин или обед

Рыба с картофелем. Фото: кадр из видео

Эта запеканка — идеальный вариант для сытного домашнего ужина без лишних хлопот. Нежная рыба, овощи и картофель сочетаются в сочное блюдо с аппетитной сырной корочкой. Простой рецепт, который всегда получается вкусным и домашним.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

хек — филе или целая рыба;

картофель отварной — 4-5 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

моцарелла — 100 г;

сливочное масло — для формы;

масло — для жарки;

соль, лимонный перец — по вкусу.

Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Рыбу очистить, при необходимости удалить кости и нарезать кусочками. Лук и морковь обжарить на растительном масле до мягкости, немного подсолить. Добавить измельченные помидоры и соединить с рыбой. Отдельно смешать яйца со сметаной, солью и перцем до однородности. Форму смазать маслом. Выложить слой натертого отварного картофеля, затем рыбную смесь, сверху снова картофель. Полить заливкой и посыпать тертой моцареллой. Запекать при 180°C примерно 35 минут до румяной корочки.

Ваша пробная версия Premium закончилась