Рыба с картофелем в духовке: вкусное горячее блюдо на ужин или обед
Дата публикации 29 апреля 2026 21:04
Рыба с картофелем. Фото: кадр из видео
Эта запеканка — идеальный вариант для сытного домашнего ужина без лишних хлопот. Нежная рыба, овощи и картофель сочетаются в сочное блюдо с аппетитной сырной корочкой. Простой рецепт, который всегда получается вкусным и домашним.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- хек — филе или целая рыба;
- картофель отварной — 4-5 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- моцарелла — 100 г;
- сливочное масло — для формы;
- масло — для жарки;
- соль, лимонный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Рыбу очистить, при необходимости удалить кости и нарезать кусочками.
- Лук и морковь обжарить на растительном масле до мягкости, немного подсолить.
- Добавить измельченные помидоры и соединить с рыбой.
- Отдельно смешать яйца со сметаной, солью и перцем до однородности.
- Форму смазать маслом. Выложить слой натертого отварного картофеля, затем рыбную смесь, сверху снова картофель.
- Полить заливкой и посыпать тертой моцареллой.
- Запекать при 180°C примерно 35 минут до румяной корочки.
Реклама