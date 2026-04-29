Рыба с картофелем в духовке: вкусное горячее блюдо на ужин или обед

Дата публикации 29 апреля 2026 21:04
Рыба с картофелем. Фото: кадр из видео

Эта запеканка — идеальный вариант для сытного домашнего ужина без лишних хлопот. Нежная рыба, овощи и картофель сочетаются в сочное блюдо с аппетитной сырной корочкой. Простой рецепт, который всегда получается вкусным и домашним.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • хек — филе или целая рыба;
  • картофель отварной — 4-5 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • моцарелла — 100 г;
  • сливочное масло — для формы;
  • масло — для жарки;
  • соль, лимонный перец — по вкусу.
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Рыбу очистить, при необходимости удалить кости и нарезать кусочками.
  2. Лук и морковь обжарить на растительном масле до мягкости, немного подсолить.
  3. Добавить измельченные помидоры и соединить с рыбой.
  4. Отдельно смешать яйца со сметаной, солью и перцем до однородности.
  5. Форму смазать маслом. Выложить слой натертого отварного картофеля, затем рыбную смесь, сверху снова картофель.
  6. Полить заливкой и посыпать тертой моцареллой.
  7. Запекать при 180°C примерно 35 минут до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
