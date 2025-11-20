Рибні котлети Манліві — домашній рецепт приготування з соусом та детальним способом приготування

Рибні котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Рибні котлети "Манліві" — це той самий домашній смак, який пам’ятають з бабусиних записників. Ніжна рибна основа, м’яка текстура та насичена томатна підливка створюють страву, що дарує справжній комфорт. Такий рецепт легко стане одним із улюблених у вашому домашньому меню завдяки простоті та бездоганному смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

філе хека — 400 г;

білий хліб — 100 г;

молоко тепле — 100 мл.;

яйце — 1 шт.;

часник — 4 зуб.;

приправа до риби — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

соус:

цибуля — 1 шт.;

олія — 4 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

томатна паста — 3 ст. л.;

цукор — 2 дрібки;

сіль — 2 дрібки;

суміш мелених перців — 1/3 ч. л.;

вода — 150 мл.;

кріп — 15 г.

Спосіб приготування

Викласти м’якуш білого хліба у миску, залити теплим молоком і дати хлібу повністю ввібрати рідину, щоб він став м’яким і пухким. Перемішати вилкою та залишити на кілька хвилин.

Рибні котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Розморозити філе хека, обсушити його і подрібнити у блендері разом із частиною хліба до однорідної консистенції. Додати яйце, подрібнений часник, приправу до риби та сіль, ретельно вимішати фарш, щоб він став ніжним і ароматним.

Котлети в підливі. Фото: gospodynka.com.ua

Застелити деко пергаментом, злегка змастити олією. Формувати невеликі котлетки з приблизно однієї столової ложки фаршу та викладати на деко. Запікати у духовці, розігрітій до 180°C, протягом 20 хвилин, щоб котлети стали пружними та підрум’яненими.

Рибні котлети в підливі. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу нарізати цибулю великими кубиками, розігріти олію на сковороді та обсмажити цибулю до золотистості. Додати борошно та перемішати, щоб воно злегка підрум’янилось. Додати томатну пасту, прогріти до однорідності, потім додати дрібки цукру й солі та суміш перців. Влити воду, перемішати та довести соус до кипіння. Готові котлети перекласти у сковороду з соусом, зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати 15 хвилин, щоб вони стали соковитими та просочилися ароматом підливки. Подрібнити кріп і посипати страву перед подачею.

