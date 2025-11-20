Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рыбные котлеты "Манливи" — с подливкой к пюре или другим кашам

Рыбные котлеты "Манливи" — с подливкой к пюре или другим кашам

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 21:04
обновлено: 16:55
Рыбные котлеты Манливи — домашний рецепт приготовления с соусом и детальным способом приготовления
Рыбные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Рыбные котлеты "Манливи" — это тот самый домашний вкус, который помнят из бабушкиных записных книжек. Нежная рыбная основа, мягкая текстура и насыщенная томатная подливка создают блюдо, которое дарит настоящий комфорт. Такой рецепт легко станет одним из любимых в вашем домашнем меню благодаря простоте и безупречному вкусу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • филе хека — 400 г;
  • белый хлеб — 100 г;
  • молоко теплое — 100 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — 4 зуб;
  • приправа к рыбе — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • соус:
  • лук — 1 шт.;
  • масло — 4 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • томатная паста — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 щепотки;
  • соль — 2 щепотки;
  • смесь молотых перцев — 1/3 ч. л.;
  • вода — 150 мл.;
  • укроп — 15 г.

Способ приготовления

Выложить мякиш белого хлеба в миску, залить теплым молоком и дать хлебу полностью впитать жидкость, чтобы он стал мягким и рыхлым. Перемешать вилкой и оставить на несколько минут.

рецепт рибних котлет
Рыбные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Разморозить филе хека, обсушить его и измельчить в блендере вместе с частью хлеба до однородной консистенции. Добавить яйцо, измельченный чеснок, приправу к рыбе и соль, тщательно вымешать фарш, чтобы он стал нежным и ароматным.

простий рецепт рибних котлет
Котлеты в подливе. Фото: gospodynka.com.ua

Застелить противень пергаментом, слегка смазать растительным маслом. Формировать небольшие котлетки из примерно одной столовой ложки фарша и выкладывать на противень. Запекать в духовке, разогретой до 180°C, в течение 20 минут, чтобы котлеты стали упругими и подрумяненными.

рецепт рибних котлет в підливі
Рыбные котлеты в подливе. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса нарезать лук крупными кубиками, разогреть масло на сковороде и обжарить лук до золотистости. Добавить муку и перемешать, чтобы она слегка подрумянилась. Добавить томатную пасту, прогреть до однородности, затем добавить щепотки сахара и соли и смесь перцев. Влить воду, перемешать и довести соус до кипения. Готовые котлеты переложить в сковороду с соусом, уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить 15 минут, чтобы они стали сочными и пропитались ароматом подливки. Измельчить укроп и посыпать блюдо перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

рыба рецепт котлеты тефтели хек
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации