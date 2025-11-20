Рыбные котлеты Манливи — домашний рецепт приготовления с соусом и детальным способом приготовления

Рыбные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Рыбные котлеты "Манливи" — это тот самый домашний вкус, который помнят из бабушкиных записных книжек. Нежная рыбная основа, мягкая текстура и насыщенная томатная подливка создают блюдо, которое дарит настоящий комфорт. Такой рецепт легко станет одним из любимых в вашем домашнем меню благодаря простоте и безупречному вкусу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

филе хека — 400 г;

белый хлеб — 100 г;

молоко теплое — 100 мл.;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 4 зуб;

приправа к рыбе — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

соус:

лук — 1 шт.;

масло — 4 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

томатная паста — 3 ст. л.;

сахар — 2 щепотки;

соль — 2 щепотки;

смесь молотых перцев — 1/3 ч. л.;

вода — 150 мл.;

укроп — 15 г.

Способ приготовления

Выложить мякиш белого хлеба в миску, залить теплым молоком и дать хлебу полностью впитать жидкость, чтобы он стал мягким и рыхлым. Перемешать вилкой и оставить на несколько минут.

Рыбные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Разморозить филе хека, обсушить его и измельчить в блендере вместе с частью хлеба до однородной консистенции. Добавить яйцо, измельченный чеснок, приправу к рыбе и соль, тщательно вымешать фарш, чтобы он стал нежным и ароматным.

Котлеты в подливе. Фото: gospodynka.com.ua

Застелить противень пергаментом, слегка смазать растительным маслом. Формировать небольшие котлетки из примерно одной столовой ложки фарша и выкладывать на противень. Запекать в духовке, разогретой до 180°C, в течение 20 минут, чтобы котлеты стали упругими и подрумяненными.

Рыбные котлеты в подливе. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса нарезать лук крупными кубиками, разогреть масло на сковороде и обжарить лук до золотистости. Добавить муку и перемешать, чтобы она слегка подрумянилась. Добавить томатную пасту, прогреть до однородности, затем добавить щепотки сахара и соли и смесь перцев. Влить воду, перемешать и довести соус до кипения. Готовые котлеты переложить в сковороду с соусом, уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить 15 минут, чтобы они стали сочными и пропитались ароматом подливки. Измельчить укроп и посыпать блюдо перед подачей.

