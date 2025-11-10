Видео
Рыба по-еврейски — вкусный хек в соусе, идеально на ужин

Дата публикации 10 ноября 2025 01:04
обновлено: 19:21
Рыба по-еврейски — нежный хек в сливочном соусе с луком, который тает во рту
Рыба по-еврейски. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта рыба по-еврейски — идеальный пример того, как из обычных ингредиентов можно приготовить изысканное блюдо. Благодаря карамелизированному луку, сливочному маслу и нежному соусу хек получается необычайно мягким и сочным. Блюдо не требует сложных приготовлений, но всегда поражает глубиной вкуса и ароматом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • хек (или другая белая рыба) — 800 г;
  • соль и черный молотый перец — по своему вкусу;
  • лук — 350 г;
  • соль — ¼ ч. л.;
  • сода — ⅛ ч. л.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления

Рыбу очистить, промыть и нарезать порционными кусочками. Посолить, поперчить и оставить на 10-15 минут, чтобы мякоть просолилась и стала более нежной.

як приготувати хек
Тушки рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук мелко нарезать — его должно быть много, ведь именно он создает основу для соуса. В сковороде растопить сливочное масло, добавить щепотку соли и соду — благодаря этому лук быстрее карамелизируется и приобретает золотистый цвет. Жарить до мягкости и появления приятного сладковатого аромата.

рецепт хека з цибулею
Жареный лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда лук готов, добавить лавровый лист и выложить сверху кусочки рыбы.

простий рецепт риби по-єврейськи
Приготовление рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть крышкой и тушить на медленном огне примерно 20 минут, пока рыба не станет нежной и пропитается ароматом лука и масла.

смачний рецепт приготування хека
Готовая рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачей полить блюдо образовавшимся во время тушения соком - он имеет глубокий, насыщенный вкус со сливочными и сладковатыми нотками. Такая рыба сочетается с картофельным пюре, булгуром или овощами на гарнир.

Ужин рыба рецепт хек пюре минтай
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
