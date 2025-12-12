Быстрый обед в банке — рецепт с курицей, имбирем и рисом

Быстрый обед в банке — рецепт для того, чтобы брать на работу
Этот обед — настоящая находка для занятых. Не нужно бежать в кафе или есть фастфуд — просто приготовьте дома баночку с курицей, рисом и имбирем. На работе достаточно залить горячей водой или разогреть и ароматное блюдо готово. Легко, быстро и очень вкусно.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 2 шт.;
- лук порей — ½ шт.;
- корень имбиря — 2-3 см.;
- масло — для жарки;
- рис басмати — 150 г;
- вода — 250 мл.
Способ приготовления
Рис хорошо промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной — так зерна останутся рассыпчатыми после приготовления. Куриные бедра очистить от кожи и костей, нарезать небольшими кусочками.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить курицу до золотистой корочки. Добавить измельченный имбирь и нарезанный кольцами лук порей, тушить на умеренном огне, пока овощи не станут мягкими и ароматными.
Рис переложить в чистую банку или термостойкий контейнер. Сверху выложить обжаренное мясо с овощами, залить горячей водой, плотно закрыть крышкой.
Перед обедом просто залить содержимое кипятком или разогреть в микроволновке — блюдо мгновенно приобретет свежий вкус. Легкий, питательный и сбалансированный обед без лишних хлопот — идеальный вариант для работы или учебы.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!