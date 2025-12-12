Быстрый обед в банке — рецепт с курицей, имбирем и рисом

Обед в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот обед — настоящая находка для занятых. Не нужно бежать в кафе или есть фастфуд — просто приготовьте дома баночку с курицей, рисом и имбирем. На работе достаточно залить горячей водой или разогреть и ароматное блюдо готово. Легко, быстро и очень вкусно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриные бедра — 2 шт.;

лук порей — ½ шт.;

корень имбиря — 2-3 см.;

масло — для жарки;

рис басмати — 150 г;

вода — 250 мл.

Способ приготовления

Рис хорошо промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной — так зерна останутся рассыпчатыми после приготовления. Куриные бедра очистить от кожи и костей, нарезать небольшими кусочками.

Курица на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить курицу до золотистой корочки. Добавить измельченный имбирь и нарезанный кольцами лук порей, тушить на умеренном огне, пока овощи не станут мягкими и ароматными.

Рис в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис переложить в чистую банку или термостойкий контейнер. Сверху выложить обжаренное мясо с овощами, залить горячей водой, плотно закрыть крышкой.

Сливочное масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед обедом просто залить содержимое кипятком или разогреть в микроволновке — блюдо мгновенно приобретет свежий вкус. Легкий, питательный и сбалансированный обед без лишних хлопот — идеальный вариант для работы или учебы.

