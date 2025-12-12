Видео
Україна
Видео

Быстрый обед в банке — рецепт для того, чтобы брать на работу

Быстрый обед в банке — рецепт для того, чтобы брать на работу

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 15:04
Быстрый обед в банке — рецепт с курицей, имбирем и рисом
Обед в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот обед — настоящая находка для занятых. Не нужно бежать в кафе или есть фастфуд — просто приготовьте дома баночку с курицей, рисом и имбирем. На работе достаточно залить горячей водой или разогреть и ароматное блюдо готово. Легко, быстро и очень вкусно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные бедра — 2 шт.;
  • лук порей — ½ шт.;
  • корень имбиря — 2-3 см.;
  • масло — для жарки;
  • рис басмати — 150 г;
  • вода — 250 мл.

Способ приготовления

Рис хорошо промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной — так зерна останутся рассыпчатыми после приготовления. Куриные бедра очистить от кожи и костей, нарезать небольшими кусочками.

рецепт смачного обіду
Курица на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить курицу до золотистой корочки. Добавить измельченный имбирь и нарезанный кольцами лук порей, тушить на умеренном огне, пока овощи не станут мягкими и ароматными.

що приготувати на обід
Рис в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис переложить в чистую банку или термостойкий контейнер. Сверху выложить обжаренное мясо с овощами, залить горячей водой, плотно закрыть крышкой.

рецепт смачного обіду в банці
Сливочное масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед обедом просто залить содержимое кипятком или разогреть в микроволновке — блюдо мгновенно приобретет свежий вкус. Легкий, питательный и сбалансированный обед без лишних хлопот — идеальный вариант для работы или учебы.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин рис рецепт курица обед
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
