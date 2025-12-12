Швидкий обід у банці — рецепт з куркою, імбиром і рисом

Обід в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей обід — справжня знахідка для зайнятих. Не потрібно бігти до кафе чи їсти фастфуд — просто приготуйте вдома баночку з куркою, рисом та імбиром. На роботі достатньо залити гарячою водою або розігріти й ароматна страва готова. Легко, швидко й дуже смачно.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

курячі стегна — 2 шт.;

цибуля порей — ½ шт.;

корінь імбиру — 2–3 см.;

олія — для смаження;

рис басматі — 150 г;

вода — 250 мл.

Спосіб приготування

Рис добре промити кілька разів, доки вода не стане прозорою — так зерна залишаться розсипчастими після приготування. Курячі стегна очистити від шкіри й кісток, нарізати невеликими шматочками.

Курка на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

На розігрітій сковороді з олією обсмажити курку до золотистої скоринки. Додати подрібнений імбир і нарізану кільцями цибулю порей, тушкувати на помірному вогні, доки овочі не стануть м’якими й ароматними.

Рис в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис перекласти у чисту банку або термостійкий контейнер. Зверху викласти обсмажене м’ясо з овочами, залити гарячою водою, щільно закрити кришкою.

Вершкове масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед обідом просто залити вміст окропом або розігріти в мікрохвильовці — страва миттєво набуде свіжого смаку. Легкий, поживний і збалансований обід без зайвих клопотів — ідеальний варіант для роботи або навчання.

