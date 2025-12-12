Відео
Швидкий обід в банці — рецепт для того, щоб брати на роботу

Швидкий обід в банці — рецепт для того, щоб брати на роботу

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 15:04
Швидкий обід у банці — рецепт з куркою, імбиром і рисом
Обід в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей обід — справжня знахідка для зайнятих. Не потрібно бігти до кафе чи їсти фастфуд — просто приготуйте вдома баночку з куркою, рисом та імбиром. На роботі достатньо залити гарячою водою або розігріти й ароматна страва готова. Легко, швидко й дуже смачно.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 2 шт.;
  • цибуля порей — ½ шт.;
  • корінь імбиру — 2–3 см.;
  • олія — для смаження;
  • рис басматі — 150 г;
  • вода — 250 мл.

Спосіб приготування

Рис добре промити кілька разів, доки вода не стане прозорою — так зерна залишаться розсипчастими після приготування. Курячі стегна очистити від шкіри й кісток, нарізати невеликими шматочками.

рецепт смачного обіду
Курка на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

На розігрітій сковороді з олією обсмажити курку до золотистої скоринки. Додати подрібнений імбир і нарізану кільцями цибулю порей, тушкувати на помірному вогні, доки овочі не стануть м’якими й ароматними.

що приготувати на обід
Рис в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис перекласти у чисту банку або термостійкий контейнер. Зверху викласти обсмажене м’ясо з овочами, залити гарячою водою, щільно закрити кришкою.

рецепт смачного обіду в банці
Вершкове масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед обідом просто залити вміст окропом або розігріти в мікрохвильовці — страва миттєво набуде свіжого смаку. Легкий, поживний і збалансований обід без зайвих клопотів — ідеальний варіант для роботи або навчання.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря рис рецепт курка обід
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
