Швидкий обід у банці — рецепт з куркою, імбиром і рисом

Швидкий обід в банці — рецепт для того, щоб брати на роботу
Цей обід — справжня знахідка для зайнятих. Не потрібно бігти до кафе чи їсти фастфуд — просто приготуйте вдома баночку з куркою, рисом та імбиром. На роботі достатньо залити гарячою водою або розігріти й ароматна страва готова. Легко, швидко й дуже смачно.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- курячі стегна — 2 шт.;
- цибуля порей — ½ шт.;
- корінь імбиру — 2–3 см.;
- олія — для смаження;
- рис басматі — 150 г;
- вода — 250 мл.
Спосіб приготування
Рис добре промити кілька разів, доки вода не стане прозорою — так зерна залишаться розсипчастими після приготування. Курячі стегна очистити від шкіри й кісток, нарізати невеликими шматочками.
На розігрітій сковороді з олією обсмажити курку до золотистої скоринки. Додати подрібнений імбир і нарізану кільцями цибулю порей, тушкувати на помірному вогні, доки овочі не стануть м’якими й ароматними.
Рис перекласти у чисту банку або термостійкий контейнер. Зверху викласти обсмажене м’ясо з овочами, залити гарячою водою, щільно закрити кришкою.
Перед обідом просто залити вміст окропом або розігріти в мікрохвильовці — страва миттєво набуде свіжого смаку. Легкий, поживний і збалансований обід без зайвих клопотів — ідеальний варіант для роботи або навчання.
