Быстрый салат из свеклы с сыром — простой рецепт с фото

Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Этот быстрый салат из свеклы покоряет с первой ложки благодаря простому, но удачному сочетанию ингредиентов. Нежный сыр и ароматный чеснок добавляют блюду глубины вкуса. Идеальный вариант для ежедневного меню или праздничного стола, когда хочется чего-то простого и одновременно особенного.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Ингредиенты:

свекла — 500 г;

сыр твердый — 100-120 г;

чеснок — 2-3 зуб;

майонез (сметана или натуральный йогурт) — 2-4 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Свеклу отварить в кожуре до готовности, учитывая размер и сорт корнеплода. Остудить, очистить и натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой.

Свекла и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Сыр натереть на терке и добавить к свекле. Чеснок очистить, пропустить через пресс или мелко нарезать, добавить к основной массе. Добавить майонез, сметану или натуральный йогурт, приправить солью и черным перцем.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Тщательно перемешать до однородности, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Поставить салат в холодильник на 15 минут для охлаждения и настаивания. Подавать охлажденным.

