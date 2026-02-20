Быстрый салат из свеклы с сыром — простой рецепт с фото

Быстрый салат из свеклы с 1 секретным ингредиентом — закуска
Этот быстрый салат из свеклы покоряет с первой ложки благодаря простому, но удачному сочетанию ингредиентов. Нежный сыр и ароматный чеснок добавляют блюду глубины вкуса. Идеальный вариант для ежедневного меню или праздничного стола, когда хочется чего-то простого и одновременно особенного.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Ингредиенты:
- свекла — 500 г;
- сыр твердый — 100-120 г;
- чеснок — 2-3 зуб;
- майонез (сметана или натуральный йогурт) — 2-4 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Свеклу отварить в кожуре до готовности, учитывая размер и сорт корнеплода. Остудить, очистить и натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой.
Сыр натереть на терке и добавить к свекле. Чеснок очистить, пропустить через пресс или мелко нарезать, добавить к основной массе. Добавить майонез, сметану или натуральный йогурт, приправить солью и черным перцем.
Тщательно перемешать до однородности, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Поставить салат в холодильник на 15 минут для охлаждения и настаивания. Подавать охлажденным.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!