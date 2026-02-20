Швидкий салат з буряка з сиром — простий рецепт з фото та секретним інгредієнтом

Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Цей швидкий салат з буряка підкорює з першої ложки завдяки простому, але вдалому поєднанню інгредієнтів. Ніжний сир і ароматний часник додають страві глибини смаку, а легка заправка робить текстуру м’якою та гармонійною. Ідеальний варіант для щоденного меню або святкового столу, коли хочеться чогось простого й водночас особливого.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

буряк — 500 г;

сир твердий — 100–120 г;

часник — 2–3 зуб.;

майонез (сметана або натуральний йогурт) — 2–4 ст. л.;

сіль — до смаку;

чорний перець — до смаку.

Спосіб приготування

Буряк відварити у шкірці до готовності, враховуючи розмір і сорт коренеплоду. Остудити, очистити та натерти на крупній тертці або нарізати тонкою соломкою.

Буряк та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Сир натерти на тертці та додати до буряка. Часник очистити, пропустити через прес або дрібно нарізати, додати до основної маси. Додати майонез, сметану або натуральний йогурт, приправити сіллю та чорним перцем.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ретельно перемішати до однорідності, щоб усі інгредієнти рівномірно поєдналися. Поставити салат у холодильник на 15 хвилин для охолодження та настоювання. Подавати охолодженим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

Ваша пробная версия Premium закончилась