Чебуреки на завтрак: понадобится 400 г кабачков и 150 г фарша
11 августа 2026 05:04
Чебуреки из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Эти чебуреки получаются особенно нежными и сочными. Тесто из кабачков хорошо сочетается с мясной начинкой, а сметанный соус с чесноком прекрасно дополняет готовое блюдо.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 400 г;
- мясной фарш — 150 г;
- лук — 2 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- кефир — 100 мл;
- мука — примерно 7 ст. л.;
- соль и черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для подачи:
- сметана;
- чеснок;
- свежая зелень.
Способ приготовления
- Кабачок натереть, посолить, добавить яйцо, сметану, кефир и перец.
- Постепенно всыпать муку и замесить однородное тесто средней густоты.
- Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. Смешать с фаршем, посолить и поперчить.
- На разогретую сковороду выложить тонкий слой кабачкового теста.
- На одну половину выложить немного фарша, а когда верх теста схватится, накрыть начинку второй половиной блинчика.
- Края слегка прижать вилкой. Жарить на небольшом огне с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности мяса.
- Для соуса смешать сметану, измельчённый чеснок и зелень. Подавать кабачковые чебуреки теплыми.
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