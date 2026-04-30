Эти 2 простых ингредиента заменят яйца в блинах: и они получаются еще вкуснее

Иногда самые простые решения оказываются лучшими, особенно когда под рукой нет привычных ингредиентов. Всего два доступных продукта помогут приготовить блины без яиц без потери вкуса и текстуры. Эти варианты не только работают, но и делают блюдо еще более нежным и интересным.

Вам понадобится (на 1 яйцо):

молотые семена льна — 1 ст. л.;

вода — 3 ст. л.;

банан — 0,5 шт. (или ¼ стакана пюре).

Способ приготовления

Для замены яйца смешать молотые семена льна с водой и оставить на несколько минут до образования густой желеобразной массы. Добавить смесь в тесто — она хорошо связывает ингредиенты. Альтернативно использовать спелый банан: размять до пюре и добавить в тесто вместо яйца. Такой вариант делает блины более нежными и добавляет легкую сладость.

Оба способа подходят для приготовления блинов без яиц и позволяют получить мягкую и эластичную текстуру.

