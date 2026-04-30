Эти 2 простых ингредиента заменят яйца в блинах: и они получаются еще вкуснее

Главная Вкус Эти 2 простых ингредиента заменят яйца в блинах: получаются еще вкуснее

Дата публикации 30 апреля 2026 01:04
Тесто для блинов. Фото: Daily Meal

Иногда самые простые решения оказываются лучшими, особенно когда под рукой нет привычных ингредиентов. Всего два доступных продукта помогут приготовить блины без яиц без потери вкуса и текстуры. Эти варианты не только работают, но и делают блюдо еще более нежным и интересным.

Об этом сообщили эксперты издания Daily Meal, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 1 яйцо):

  • молотые семена льна — 1 ст. л.;
  • вода — 3 ст. л.;
  • банан — 0,5 шт. (или ¼ стакана пюре).
Измельченные бананы. Фото: Daily Meal

Способ приготовления

  1. Для замены яйца смешать молотые семена льна с водой и оставить на несколько минут до образования густой желеобразной массы.
  2. Добавить смесь в тесто — она хорошо связывает ингредиенты.
  3. Альтернативно использовать спелый банан: размять до пюре и добавить в тесто вместо яйца. Такой вариант делает блины более нежными и добавляет легкую сладость.

Оба способа подходят для приготовления блинов без яиц и позволяют получить мягкую и эластичную текстуру.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
