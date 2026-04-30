Ці 2 прості інгредієнти замінять яйця в млинцях: і вони виходять ще смачнішими

Тісто для млинців. Фото: Daily Meal

Іноді найпростіші рішення виявляються найкращими, особливо коли під рукою немає звичних інгредієнтів. Усього два доступні продукти допоможуть приготувати млинці без яєць без втрати смаку і текстури. Ці варіанти не лише працюють, а й роблять страву ще ніжнішою та цікавішою.

Про це повідомили експерти видання Daily Meal, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 1 яйце):

мелене насіння льону — 1 ст. л.;

вода — 3 ст. л.;

банан — 0,5 шт. (або ¼ склянки пюре).

Подрібнені банани. Фото: Daily Meal

Спосіб приготування

Для заміни яйця змішати мелене насіння льону з водою та залишити на кілька хвилин до утворення густої желеподібної маси. Додати суміш у тісто — вона добре зв’язує інгредієнти. Альтернативно використати стиглий банан: розім’яти до пюре та додати в тісто замість яйця. Такий варіант робить млинці ніжнішими і додає легку солодкість.

Обидва способи підходять для приготування млинців без яєць і дозволяють отримати м’яку та еластичну текстуру.

