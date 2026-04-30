Ці 2 прості інгредієнти замінять яйця в млинцях: і вони виходять ще смачнішими

Ці 2 прості інгредієнти замінять яйця в млинцях: виходять ще смачніші
Іноді найпростіші рішення виявляються найкращими, особливо коли під рукою немає звичних інгредієнтів. Усього два доступні продукти допоможуть приготувати млинці без яєць без втрати смаку і текстури. Ці варіанти не лише працюють, а й роблять страву ще ніжнішою та цікавішою.
Про це повідомили експерти видання Daily Meal, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на 1 яйце):
- мелене насіння льону — 1 ст. л.;
- вода — 3 ст. л.;
- банан — 0,5 шт. (або ¼ склянки пюре).
Спосіб приготування
- Для заміни яйця змішати мелене насіння льону з водою та залишити на кілька хвилин до утворення густої желеподібної маси.
- Додати суміш у тісто — вона добре зв’язує інгредієнти.
- Альтернативно використати стиглий банан: розім’яти до пюре та додати в тісто замість яйця. Такий варіант робить млинці ніжнішими і додає легку солодкість.
Обидва способи підходять для приготування млинців без яєць і дозволяють отримати м’яку та еластичну текстуру.
