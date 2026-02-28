Відео
Рецепт пісних млинців — готується без яєць та молока

Рецепт пісних млинців — готується без яєць та молока

Дата публікації: 28 лютого 2026 15:04
Пісні млинці — простий рецепт з фото та покроковим приготуванням
Пісні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Пісні млинці — швидкий і легкий рецепт без яєць і молока, який завжди виходить ніжним і еластичним. Золотиста скоринка та м’яка серединка роблять їх універсальними для будь-якої начинки: тушкованої капусти, смажених грибів або солодкого варення. Ідеальний варіант для посту або швидкого домашнього сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вода — 300 мл.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • кип’яток — приблизно 400 мл.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • борошно — 300 г;
  • рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Влити холодну воду в глибоку миску, додати сіль та цукор і ретельно перемішати до повного розчинення. Додати борошно та розпушувач, замісити тісто до однорідності без грудочок. Спершу воно буде густим — це нормально.

Поступово влити кип’яток і швидко перемішувати, регулюючи кількість рідини для досягнення потрібної консистенції — тісто має стати рідким, але не занадто. В кінці додати рослинну олію та ще раз добре перемішати. Накрити тісто і залишити на 20 хвилин "відпочити".

рецепт пісних млинців
Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду на середньому вогні, злегка змастити олією приблизно раз на 4–5 млинців. Добре перемішати тісто перед кожним виливанням. Вилити порцію на сковороду, рівномірно розподілити і обсмажувати з одного боку до золотистої скоринки, потім акуратно перевернути.

десерт рецепт млинці пісня випічка пісні страви
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
