Пісні млинці — простий рецепт з фото та покроковим приготуванням

Пісні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Пісні млинці — швидкий і легкий рецепт без яєць і молока, який завжди виходить ніжним і еластичним. Золотиста скоринка та м’яка серединка роблять їх універсальними для будь-якої начинки: тушкованої капусти, смажених грибів або солодкого варення. Ідеальний варіант для посту або швидкого домашнього сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вода — 300 мл.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

кип’яток — приблизно 400 мл.;

розпушувач — 1 ч. л.;

борошно — 300 г;

рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Влити холодну воду в глибоку миску, додати сіль та цукор і ретельно перемішати до повного розчинення. Додати борошно та розпушувач, замісити тісто до однорідності без грудочок. Спершу воно буде густим — це нормально.

Поступово влити кип’яток і швидко перемішувати, регулюючи кількість рідини для досягнення потрібної консистенції — тісто має стати рідким, але не занадто. В кінці додати рослинну олію та ще раз добре перемішати. Накрити тісто і залишити на 20 хвилин "відпочити".

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду на середньому вогні, злегка змастити олією приблизно раз на 4–5 млинців. Добре перемішати тісто перед кожним виливанням. Вилити порцію на сковороду, рівномірно розподілити і обсмажувати з одного боку до золотистої скоринки, потім акуратно перевернути.

