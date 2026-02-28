Пісні млинці — простий рецепт з фото та покроковим приготуванням

Рецепт пісних млинців — готується без яєць та молока
Пісні млинці — швидкий і легкий рецепт без яєць і молока, який завжди виходить ніжним і еластичним. Золотиста скоринка та м’яка серединка роблять їх універсальними для будь-якої начинки: тушкованої капусти, смажених грибів або солодкого варення. Ідеальний варіант для посту або швидкого домашнього сніданку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вода — 300 мл.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- кип’яток — приблизно 400 мл.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- борошно — 300 г;
- рослинна олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Влити холодну воду в глибоку миску, додати сіль та цукор і ретельно перемішати до повного розчинення. Додати борошно та розпушувач, замісити тісто до однорідності без грудочок. Спершу воно буде густим — це нормально.
Поступово влити кип’яток і швидко перемішувати, регулюючи кількість рідини для досягнення потрібної консистенції — тісто має стати рідким, але не занадто. В кінці додати рослинну олію та ще раз добре перемішати. Накрити тісто і залишити на 20 хвилин "відпочити".
Розігріти сковороду на середньому вогні, злегка змастити олією приблизно раз на 4–5 млинців. Добре перемішати тісто перед кожним виливанням. Вилити порцію на сковороду, рівномірно розподілити і обсмажувати з одного боку до золотистої скоринки, потім акуратно перевернути.
