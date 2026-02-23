Налисники без борошна з сиром — ніжний рецепт

Домашні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви шукаєте особливо ніжні налисники, які буквально тануть у роті, цей рецепт стане улюбленим. Без борошна, на крохмалі, з соковитою сирною начинкою та легкою вершковою скоринкою після запікання — саме так готували їх у багатьох родинах.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 500 мл.;

домашній сир — 300 г;

яйця — 6 шт.;

крохмаль — 100–120 г;

соняшникова олія — 20 г;

сметана — за смаком;

вершкове масло — за смаком;

цукор — за смаком.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити п’ять яєць із цукром до однорідності. Поступово всипати крохмаль, постійно перемішуючи, щоб не утворилися грудочки. Додати соняшникову олію, влити молоко та ретельно перемішати. Тісто повинно вийти досить рідким. Залишити його відпочити приблизно на 15 хвилин.

Сковорідку добре розігріти та злегка змастити олією або шматочком сала. Випікати налисники тонким шаром, обсмажуючи лише з одного боку. Для начинки змішати сир, яйце та цукор до однорідної маси. За бажанням можна додати родзинки або мак.

Млинці з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти сирну начинку на кожен налисник і згорнути рулетом. Скласти рулети у форму для запікання, перемазуючи шари сметаною або м’яким вершковим маслом. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15 хвилин, поки страва не стане ніжною й ароматною.

