Головна Смак Налисники без борошна, які тануть у роті — за рецептом бабусі

Налисники без борошна, які тануть у роті — за рецептом бабусі

Дата публікації: 23 лютого 2026 03:04
Налисники без борошна з сиром — ніжний рецепт
Домашні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви шукаєте особливо ніжні налисники, які буквально тануть у роті, цей рецепт стане улюбленим. Без борошна, на крохмалі, з соковитою сирною начинкою та легкою вершковою скоринкою після запікання — саме так готували їх у багатьох родинах.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 500 мл.;
  • домашній сир — 300 г;
  • яйця — 6 шт.;
  • крохмаль — 100–120 г;
  • соняшникова олія — 20 г;
  • сметана — за смаком;
  • вершкове масло — за смаком;
  • цукор — за смаком.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити п’ять яєць із цукром до однорідності. Поступово всипати крохмаль, постійно перемішуючи, щоб не утворилися грудочки. Додати соняшникову олію, влити молоко та ретельно перемішати. Тісто повинно вийти досить рідким. Залишити його відпочити приблизно на 15 хвилин.

Сковорідку добре розігріти та злегка змастити олією або шматочком сала. Випікати налисники тонким шаром, обсмажуючи лише з одного боку. Для начинки змішати сир, яйце та цукор до однорідної маси. За бажанням можна додати родзинки або мак.

рецепт млинців без борошна
Млинці з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти сирну начинку на кожен налисник і згорнути рулетом. Скласти рулети у форму для запікання, перемазуючи шари сметаною або м’яким вершковим маслом. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15 хвилин, поки страва не стане ніжною й ароматною.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів до Мясляної 

Шовкові млинці до Масляної — рецепт з ідеальними пропорціями

Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту. 

Млинці, які не рвуться та підходять для заморожування — простий рецепт

Головний секрет французьких млинців "500" — вдалий рецепт

Яблучні млинці з духовки на сніданок — новий простий рецепт. 

Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати. 

Забута начинка для млинців, про яку мало хто знає — рецепт. 

Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — дужа смачна начинка.

десерт рецепт тісто млинці без борошна
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
