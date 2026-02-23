Блинчики без муки с творогом - нежный рецепт - нежный рецепт

Блинчики без муки, которые тают во рту — рецепт с начинкой
Если вы ищете особенно нежные блинчики, которые буквально тают во рту, этот рецепт станет любимым. Без муки, на крахмале, с сочной творожной начинкой и легкой сливочной корочкой после запекания — именно так готовили их во многих семьях.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 500 мл.;
- творог домашний — 300 г;
- яйца — 6 шт.;
- крахмал — 100-120 г;
- подсолнечное масло — 20 г;
- сметана — по вкусу;
- сливочное масло — по вкусу;
- сахар — по вкусу.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить пять яиц с сахаром до однородности. Постепенно всыпать крахмал, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки. Добавить подсолнечное масло, влить молоко и тщательно перемешать. Тесто должно получиться достаточно жидким. Оставить его отдохнуть примерно на 15 минут.
Сковородку хорошо разогреть и слегка смазать растительным маслом или кусочком сала. Выпекать блинчики тонким слоем, обжаривая только с одной стороны. Для начинки смешать творог, яйцо и сахар до однородной массы. По желанию можно добавить изюм или мак.
Выложить творожную начинку на каждый блинчик и свернуть рулетом. Сложить рулеты в форму для запекания, перемазывая слои сметаной или мягким сливочным маслом. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока блюдо не станет нежным и ароматным.
