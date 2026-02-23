Видео
Главная Вкус Блинчики без муки, которые тают во рту — рецепт с начинкой

Блинчики без муки, которые тают во рту — рецепт с начинкой

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 03:04
Блинчики без муки с творогом - нежный рецепт - нежный рецепт
Домашние блинчики. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете особенно нежные блинчики, которые буквально тают во рту, этот рецепт станет любимым. Без муки, на крахмале, с сочной творожной начинкой и легкой сливочной корочкой после запекания — именно так готовили их во многих семьях.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко — 500 мл.;
  • творог домашний — 300 г;
  • яйца — 6 шт.;
  • крахмал — 100-120 г;
  • подсолнечное масло — 20 г;
  • сметана — по вкусу;
  • сливочное масло — по вкусу;
  • сахар — по вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить пять яиц с сахаром до однородности. Постепенно всыпать крахмал, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки. Добавить подсолнечное масло, влить молоко и тщательно перемешать. Тесто должно получиться достаточно жидким. Оставить его отдохнуть примерно на 15 минут.

Сковородку хорошо разогреть и слегка смазать растительным маслом или кусочком сала. Выпекать блинчики тонким слоем, обжаривая только с одной стороны. Для начинки смешать творог, яйцо и сахар до однородной массы. По желанию можно добавить изюм или мак.

рецепт млинців без борошна
Блины с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить творожную начинку на каждый блинчик и свернуть рулетом. Сложить рулеты в форму для запекания, перемазывая слои сметаной или мягким сливочным маслом. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока блюдо не станет нежным и ароматным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Мясляной

Шелковые блины к Масленице — рецепт с идеальными пропорциями.

Запеченные блины в заливке — рецепт вкуснейшего десерта.

Блинчики, которые не рвутся и подходят для замораживания — простой рецепт.

Главный секрет французских блинов "500" — удачный рецепт.

Яблочные блинчики из духовки на завтрак — новый простой рецепт.

Блинчики "Все по 200" — самый простой рецепт, легко запомнить.

Забытая начинка для блинов, о которой мало кто знает — рецепт.

Картофельные блины на завтрак за 10 минут — очень вкусная начинка.

десерт рецепт тесто блины без муки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
