Идеальные ажурные блины — проверенный рецепт с фото и секретами приготовления

Ажурные блины. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонкие, кружевные и нежные — именно такими должны быть идеальные ажурные блины. Проверенный годами рецепт позволяет получить эластичное тесто и красивые дырочки без лишних сложностей. Эти блины прекрасно подходят как для сладких, так и для соленых начинок и всегда получаются удачными.

Рецепт опубликовали Smakuiemo

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

мука — 1 стакан;

молоко — 1 стакан;

вода (кипяток) — 1 стакан;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Разбить яйца в глубокую миску, добавить сахар, ванильный сахар и соль. Перемешать венчиком до однородности и легкой пены. Добавить молоко комнатной температуры, постепенно всыпать просеянную муку, постоянно перемешивать до образования гладкого теста без комочков.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить кипяток тонкой струйкой, непрерывно перемешивать тесто до однородной консистенции. Именно этот прием позволяет получить тонкие ажурные блины с характерными дырочками. Добавить растительное масло и еще раз тщательно перемешать. Оставить тесто на 10-15 минут, чтобы оно стало более эластичным.

Приготовление блинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сковороду на среднем огне, перед первым блином слегка смазать поверхность маслом. Налить небольшое количество теста, быстро распределить тонким слоем по сковороде.

Блинчик на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить 1-2 минуты до золотистого цвета, перевернуть и готовить еще около 1 минуты. Готовые блины складывать стопкой, по желанию смазывать сливочным маслом.

