Главная Вкус Ажурные блины на Масленицу — проверенный годами рецепт

Ажурные блины на Масленицу — проверенный годами рецепт

Дата публикации 20 февраля 2026 03:04
Идеальные ажурные блины — проверенный рецепт с фото и секретами приготовления
Ажурные блины. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонкие, кружевные и нежные — именно такими должны быть идеальные ажурные блины. Проверенный годами рецепт позволяет получить эластичное тесто и красивые дырочки без лишних сложностей. Эти блины прекрасно подходят как для сладких, так и для соленых начинок и всегда получаются удачными.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • мука — 1 стакан;
  • молоко — 1 стакан;
  • вода (кипяток) — 1 стакан;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Разбить яйца в глубокую миску, добавить сахар, ванильный сахар и соль. Перемешать венчиком до однородности и легкой пены. Добавить молоко комнатной температуры, постепенно всыпать просеянную муку, постоянно перемешивать до образования гладкого теста без комочков.

рецепт ажурних млинців
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить кипяток тонкой струйкой, непрерывно перемешивать тесто до однородной консистенции. Именно этот прием позволяет получить тонкие ажурные блины с характерными дырочками. Добавить растительное масло и еще раз тщательно перемешать. Оставить тесто на 10-15 минут, чтобы оно стало более эластичным.

простий рецепт ажурних млинців
Приготовление блинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сковороду на среднем огне, перед первым блином слегка смазать поверхность маслом. Налить небольшое количество теста, быстро распределить тонким слоем по сковороде.

ажурні млинці на Масляну
Блинчик на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить 1-2 минуты до золотистого цвета, перевернуть и готовить еще около 1 минуты. Готовые блины складывать стопкой, по желанию смазывать сливочным маслом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Мясляной

Шелковые блины к Масленице — рецепт с идеальными пропорциями.

Запеченные блины в заливке — рецепт вкуснейшего десерта.

Блинчики, которые не рвутся и подходят для замораживания — простой рецепт.

Главный секрет французских блинов "500" — удачный рецепт.

Яблочные блинчики из духовки на завтрак — новый простой рецепт.

Блинчики "Все по 200" — самый простой рецепт, легко запомнить.

Забытая начинка для блинов, о которой мало кто знает — рецепт.

Картофельные блины на завтрак за 10 минут — очень вкусная начинка.

рецепт тесто блины Масленица Масленая неделя
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
