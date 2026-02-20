Відео
Ажурні млинці — секрети приготування, перевірений роками рецепт

Ажурні млинці — секрети приготування, перевірений роками рецепт

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 03:04
Ідеальні ажурні млинці — перевірений рецепт з фото та секретами приготування
Ажурні млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонкі, мереживні та ніжні — саме такими мають бути ідеальні ажурні млинці. Перевірений роками рецепт дозволяє отримати еластичне тісто та красиві дірочки без зайвих складнощів. Ці млинці чудово підходять як для солодких, так і для солоних начинок і завжди виходять вдалими.

Рецепт опублікували Smakuiemo, ​​передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • борошно — 1 склянка;
  • молоко — 1 склянка;
  • вода (кип’яток) — 1 склянка;
  • олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Розбити яйця в глибоку миску, додати цукор, ванільний цукор і сіль. Перемішати вінчиком до однорідності та легкої піни. Додати молоко кімнатної температури, поступово всипати просіяне борошно, постійно перемішувати до утворення гладкого тіста без грудочок.

рецепт ажурних млинців
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати кип’яток тонкою цівкою, безперервно перемішувати тісто до однорідної консистенції. Саме цей прийом дозволяє отримати тонкі ажурні млинці з характерними дірочками. Додати олію та ще раз ретельно перемішати. Залишити тісто на 10–15 хвилин, щоб воно стало більш еластичним.

простий рецепт ажурних млинців
Приготування млинців. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти сковороду на середньому вогні, перед першим млинцем злегка змастити поверхню олією. Налити невелику кількість тіста, швидко розподілити тонким шаром по сковороді.

ажурні млинці на Масляну
Млинець на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажити 1–2 хвилини до золотистого кольору, перевернути та готувати ще близько 1 хвилини. Готові млинці складати стопкою, за бажанням змащувати вершковим маслом.

рецепт тісто млинці Масниця Масний тиждень
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
