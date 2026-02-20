Ідеальні ажурні млинці — перевірений рецепт з фото та секретами приготування

Ажурні млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонкі, мереживні та ніжні — саме такими мають бути ідеальні ажурні млинці. Перевірений роками рецепт дозволяє отримати еластичне тісто та красиві дірочки без зайвих складнощів. Ці млинці чудово підходять як для солодких, так і для солоних начинок і завжди виходять вдалими.

Рецепт опублікували Smakuiemo, ​​передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

борошно — 1 склянка;

молоко — 1 склянка;

вода (кип’яток) — 1 склянка;

олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Розбити яйця в глибоку миску, додати цукор, ванільний цукор і сіль. Перемішати вінчиком до однорідності та легкої піни. Додати молоко кімнатної температури, поступово всипати просіяне борошно, постійно перемішувати до утворення гладкого тіста без грудочок.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати кип’яток тонкою цівкою, безперервно перемішувати тісто до однорідної консистенції. Саме цей прийом дозволяє отримати тонкі ажурні млинці з характерними дірочками. Додати олію та ще раз ретельно перемішати. Залишити тісто на 10–15 хвилин, щоб воно стало більш еластичним.

Приготування млинців. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти сковороду на середньому вогні, перед першим млинцем злегка змастити поверхню олією. Налити невелику кількість тіста, швидко розподілити тонким шаром по сковороді.

Млинець на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажити 1–2 хвилини до золотистого кольору, перевернути та готувати ще близько 1 хвилини. Готові млинці складати стопкою, за бажанням змащувати вершковим маслом.

