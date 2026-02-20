Ідеальні ажурні млинці — перевірений рецепт з фото та секретами приготування

Ажурні млинці — секрети приготування, перевірений роками рецепт
Тонкі, мереживні та ніжні — саме такими мають бути ідеальні ажурні млинці. Перевірений роками рецепт дозволяє отримати еластичне тісто та красиві дірочки без зайвих складнощів. Ці млинці чудово підходять як для солодких, так і для солоних начинок і завжди виходять вдалими.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- борошно — 1 склянка;
- молоко — 1 склянка;
- вода (кип’яток) — 1 склянка;
- олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Розбити яйця в глибоку миску, додати цукор, ванільний цукор і сіль. Перемішати вінчиком до однорідності та легкої піни. Додати молоко кімнатної температури, поступово всипати просіяне борошно, постійно перемішувати до утворення гладкого тіста без грудочок.
Додати кип’яток тонкою цівкою, безперервно перемішувати тісто до однорідної консистенції. Саме цей прийом дозволяє отримати тонкі ажурні млинці з характерними дірочками. Додати олію та ще раз ретельно перемішати. Залишити тісто на 10–15 хвилин, щоб воно стало більш еластичним.
Розігріти сковороду на середньому вогні, перед першим млинцем злегка змастити поверхню олією. Налити невелику кількість тіста, швидко розподілити тонким шаром по сковороді.
Смажити 1–2 хвилини до золотистого кольору, перевернути та готувати ще близько 1 хвилини. Готові млинці складати стопкою, за бажанням змащувати вершковим маслом.
