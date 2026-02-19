Млинці Ласунка — рецепт з фото з ніжною сирно-кокосовою начинкою

Млинці "Ласунка". Фото: gospodynka.com.ua

Ці млинці не просто десерт, а справжня знахідка для тих, хто любить ніжну текстуру і виразний солодкий смак. Секрет криється у начинці, яка після настоювання стає ще більш ароматною та кремовою. Поєднання кисломолочного сиру, згущеного молока та кокосу створює відчуття домашнього свята. Такий рецепт легко стане улюбленим у вашій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

молоко — 750 мл.;

борошно — 350 г;

олія — 3 ст. л.

Для начинки:

сир кисломолочний — 500 г;

згущене молоко — 200 г;

кокосова стружка — 60 г.

Спосіб приготування

Почати з приготування начинки, щоб вона встигла настоятися і стати більш однорідною. До кисломолочного сиру додати згущене молоко та кокосову стружку. Ретельно перемішати до отримання ніжної кремової маси без грудочок. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник мінімум на дві години.

Млинець на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Для тіста в миску розбити яйця, додати сіль і цукор, перемішати. Додати половину молока кімнатної температури та перемішати до однорідності. Поступово додати борошно, замішати гладке тісто без грудочок. Додати решту молока та знову ретельно перемішати. Ввести олію і ще раз перемішати до повної однорідності. Залишити тісто відпочити на 15–20 хвилин.

Начинка та млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Добре розігріти млинцеву сковорідку на вогні трохи вище середнього. Злегка змастити поверхню невеликою кількістю олії. Перед випіканням кожного млинця перемішувати тісто. Вилити порцію тіста на сковорідку та рівномірно розподілити по поверхні.

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Смажити до золотистого кольору з одного боку, перевернути і довести до готовності з іншого боку. Приготувати всі млинці аналогічним способом. Коли млинці трохи охолонуть додати сирну начинку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів до Мясляної

Шовкові млинці до Масляної — рецепт з ідеальними пропорціями.

Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту.

Млинці, які не рвуться та підходять для заморожування — простий рецепт.

Головний секрет французьких млинців "500" — вдалий рецепт.

Яблучні млинці з духовки на сніданок — новий простий рецепт.

Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати.

Забута начинка для млинців, про яку мало хто знає — рецепт.

Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — дужа смачна начинка.