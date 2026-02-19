Видео
Україна
Видео

Блины "Ласунка" — этот рецепт начинки из творога мало, кто знает

Блины "Ласунка" — этот рецепт начинки из творога мало, кто знает

Дата публикации 19 февраля 2026 03:03
Блины Лакомка - рецепт с фото с нежной творожно-кокосовой начинкой - рецепт с фото
Блины "Ласунка". Фото: gospodynka.com.ua

Эти блины не просто десерт, а настоящая находка для тех, кто любит нежную текстуру и выразительный сладкий вкус. Секрет кроется в начинке, которая после настаивания становится еще более ароматной и кремовой. Сочетание творога, сгущенного молока и кокоса превращает обычные блины в изысканный десерт. 

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • молоко — 750 мл.;
  • мука — 350 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Для начинки:

  • творог — 500 г;
  • сгущенное молоко — 200 г;
  • кокосовая стружка — 60 г.

Способ приготовления

Начать с приготовления начинки, чтобы она успела настояться и стать более однородной. К творогу добавить сгущенное молоко и кокосовую стружку. Тщательно перемешать до получения нежной кремовой массы без комочков. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на два часа.

простий рецепт млинців
Блинчик на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Для теста в миску разбить яйца, добавить соль и сахар, перемешать. Добавить половину молока комнатной температуры и перемешать до однородности. Постепенно добавить муку, замешать гладкое тесто без комочков. Добавить остальное молоко и снова тщательно перемешать. Ввести масло и еще раз перемешать до полной однородности. Оставить тесто отдохнуть на 15-20 минут.

рецепт млинців з начинкою
Начинка и блины. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо разогреть блинную сковородку на огне чуть выше среднего. Слегка смазать поверхность небольшим количеством масла. Перед выпеканием каждого блина перемешивать тесто. Вылить порцию теста на сковородку и равномерно распределить по поверхности.

смачні млинці з сирною начинкою
Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить до золотистого цвета с одной стороны, перевернуть и довести до готовности с другой стороны. Приготовить все блины аналогичным способом. Когда блины немного остынут добавить творожную начинку.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Мясляной

Шелковые блины к Масленице — рецепт с идеальными пропорциями.

Запеченные блины в заливке — рецепт вкуснейшего десерта.

Блинчики, которые не рвутся и подходят для замораживания — простой рецепт.

Главный секрет французских блинов "500" — удачный рецепт.

Яблочные блинчики из духовки на завтрак — новый простой рецепт.

Блинчики "Все по 200" — самый простой рецепт, легко запомнить.

Забытая начинка для блинов, о которой мало кто знает — рецепт.

Картофельные блины на завтрак за 10 минут — очень вкусная начинка.

рецепт творог тесто блины Масленица Масленая неделя
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
