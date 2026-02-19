Блины Лакомка - рецепт с фото с нежной творожно-кокосовой начинкой - рецепт с фото

Блины "Ласунка" — этот рецепт начинки из творога мало, кто знает
Эти блины не просто десерт, а настоящая находка для тех, кто любит нежную текстуру и выразительный сладкий вкус. Секрет кроется в начинке, которая после настаивания становится еще более ароматной и кремовой. Сочетание творога, сгущенного молока и кокоса превращает обычные блины в изысканный десерт.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- молоко — 750 мл.;
- мука — 350 г;
- растительное масло — 3 ст. л.
Для начинки:
- творог — 500 г;
- сгущенное молоко — 200 г;
- кокосовая стружка — 60 г.
Способ приготовления
Начать с приготовления начинки, чтобы она успела настояться и стать более однородной. К творогу добавить сгущенное молоко и кокосовую стружку. Тщательно перемешать до получения нежной кремовой массы без комочков. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на два часа.
Для теста в миску разбить яйца, добавить соль и сахар, перемешать. Добавить половину молока комнатной температуры и перемешать до однородности. Постепенно добавить муку, замешать гладкое тесто без комочков. Добавить остальное молоко и снова тщательно перемешать. Ввести масло и еще раз перемешать до полной однородности. Оставить тесто отдохнуть на 15-20 минут.
Хорошо разогреть блинную сковородку на огне чуть выше среднего. Слегка смазать поверхность небольшим количеством масла. Перед выпеканием каждого блина перемешивать тесто. Вылить порцию теста на сковородку и равномерно распределить по поверхности.
Жарить до золотистого цвета с одной стороны, перевернуть и довести до готовности с другой стороны. Приготовить все блины аналогичным способом. Когда блины немного остынут добавить творожную начинку.
