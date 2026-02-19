Блины Лакомка - рецепт с фото с нежной творожно-кокосовой начинкой - рецепт с фото

Блины "Ласунка". Фото: gospodynka.com.ua

Эти блины не просто десерт, а настоящая находка для тех, кто любит нежную текстуру и выразительный сладкий вкус. Секрет кроется в начинке, которая после настаивания становится еще более ароматной и кремовой. Сочетание творога, сгущенного молока и кокоса превращает обычные блины в изысканный десерт.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

молоко — 750 мл.;

мука — 350 г;

растительное масло — 3 ст. л.

Для начинки:

творог — 500 г;

сгущенное молоко — 200 г;

кокосовая стружка — 60 г.

Способ приготовления

Начать с приготовления начинки, чтобы она успела настояться и стать более однородной. К творогу добавить сгущенное молоко и кокосовую стружку. Тщательно перемешать до получения нежной кремовой массы без комочков. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на два часа.

Блинчик на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Для теста в миску разбить яйца, добавить соль и сахар, перемешать. Добавить половину молока комнатной температуры и перемешать до однородности. Постепенно добавить муку, замешать гладкое тесто без комочков. Добавить остальное молоко и снова тщательно перемешать. Ввести масло и еще раз перемешать до полной однородности. Оставить тесто отдохнуть на 15-20 минут.

Начинка и блины. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо разогреть блинную сковородку на огне чуть выше среднего. Слегка смазать поверхность небольшим количеством масла. Перед выпеканием каждого блина перемешивать тесто. Вылить порцию теста на сковородку и равномерно распределить по поверхности.

Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить до золотистого цвета с одной стороны, перевернуть и довести до готовности с другой стороны. Приготовить все блины аналогичным способом. Когда блины немного остынут добавить творожную начинку.

