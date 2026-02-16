Видео
Україна
Видео

Забытый рецепт начинки для блинов — так готовили наши бабушки

Забытый рецепт начинки для блинов — так готовили наши бабушки

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 15:14
Блины с картофельной начинкой — как готовили наши бабушки
Блинчики с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Домашние блины с картофельной начинкой — это вкус, знакомый с детства. Нежное тесто на кефире сочетается с ароматным картофелем и румяным луком, создавая сытное и одновременно простое блюдо.

Рецепт опубликовали Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 500 мл.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 350 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • кипяток — 500 мл.;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Для начинки:

  • картофель отварной — 0,5 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Соединить кефир с содой, оставить на несколько минут для активации и образования легкой пенки. Добавить яйца, перемешать до однородности.

рецепт смачної начинки для млинців
Готовые блины. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно смешать муку, сахар и соль, постепенно добавить к кефирной массе, тщательно вымешать. Влить кипяток тонкой струйкой, постоянно перемешивая венчиком, чтобы тесто стало гладким и без комочков. Добавить растительное масло, еще раз перемешать до однородной консистенции.

рецепт начинки для млинців
Блинчик и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду, слегка смазать ее маслом перед первым блином. Выпекать блины тонким слоем теста до золотистости с обеих сторон. Отваренный картофель размять до состояния пюре. Нарезать лук мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до румяности. Добавить жареный лук к картофелю, посолить по вкусу и тщательно перемешать.

начинка з картоплею для млинців
Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить порцию начинки на край блина, завернуть конвертиком или рулетом. По желанию дополнительно обжарить сформированные блины на сковороде до легкой корочки.

картошка рецепт блины Масленица Масленая неделя
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
