Блины с картофельной начинкой — как готовили наши бабушки

Блинчики с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Домашние блины с картофельной начинкой — это вкус, знакомый с детства. Нежное тесто на кефире сочетается с ароматным картофелем и румяным луком, создавая сытное и одновременно простое блюдо.

Рецепт опубликовали Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 500 мл.;

сода — 1 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

мука — 350 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

кипяток — 500 мл.;

растительное масло — 3 ст. л.

Для начинки:

картофель отварной — 0,5 кг;

лук — 2 шт.;

соль — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Соединить кефир с содой, оставить на несколько минут для активации и образования легкой пенки. Добавить яйца, перемешать до однородности.

Готовые блины. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно смешать муку, сахар и соль, постепенно добавить к кефирной массе, тщательно вымешать. Влить кипяток тонкой струйкой, постоянно перемешивая венчиком, чтобы тесто стало гладким и без комочков. Добавить растительное масло, еще раз перемешать до однородной консистенции.

Блинчик и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду, слегка смазать ее маслом перед первым блином. Выпекать блины тонким слоем теста до золотистости с обеих сторон. Отваренный картофель размять до состояния пюре. Нарезать лук мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до румяности. Добавить жареный лук к картофелю, посолить по вкусу и тщательно перемешать.

Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить порцию начинки на край блина, завернуть конвертиком или рулетом. По желанию дополнительно обжарить сформированные блины на сковороде до легкой корочки.

