Блины с картофельной начинкой — как готовили наши бабушки

Забытый рецепт начинки для блинов — так готовили наши бабушки
Домашние блины с картофельной начинкой — это вкус, знакомый с детства. Нежное тесто на кефире сочетается с ароматным картофелем и румяным луком, создавая сытное и одновременно простое блюдо.
Рецепт опубликовали Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 500 мл.;
- сода — 1 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 350 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- кипяток — 500 мл.;
- растительное масло — 3 ст. л.
Для начинки:
- картофель отварной — 0,5 кг;
- лук — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Соединить кефир с содой, оставить на несколько минут для активации и образования легкой пенки. Добавить яйца, перемешать до однородности.
Отдельно смешать муку, сахар и соль, постепенно добавить к кефирной массе, тщательно вымешать. Влить кипяток тонкой струйкой, постоянно перемешивая венчиком, чтобы тесто стало гладким и без комочков. Добавить растительное масло, еще раз перемешать до однородной консистенции.
Разогреть сковороду, слегка смазать ее маслом перед первым блином. Выпекать блины тонким слоем теста до золотистости с обеих сторон. Отваренный картофель размять до состояния пюре. Нарезать лук мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до румяности. Добавить жареный лук к картофелю, посолить по вкусу и тщательно перемешать.
Выложить порцию начинки на край блина, завернуть конвертиком или рулетом. По желанию дополнительно обжарить сформированные блины на сковороде до легкой корочки.
