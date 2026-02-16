Млинці з картопляною начинкою — як готували наші бабусі

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Домашні млинці з картопляною начинкою — це смак, знайомий із дитинства. Ніжне тісто на кефірі поєднується з ароматною картоплею та рум’яною цибулею, створюючи ситну і водночас просту страву.

Рецепт опублікували Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 500 мл.;

сода — 1 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 350 г;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

окріп — 500 мл.;

олія — 3 ст. л.

Для начинки:

картопля відварна — 0,5 кг;

цибуля — 2 шт.;

сіль — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

З’єднати кефір із содою, залишити на кілька хвилин для активації та утворення легкої пінки. Додати яйця, перемішати до однорідності.

Готові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо змішати борошно, цукор і сіль, поступово додати до кефірної маси, ретельно вимішати. Влити окріп тонкою цівкою, постійно перемішуючи вінчиком, щоб тісто стало гладким і без грудочок. Додати олію, ще раз перемішати до однорідної консистенції.

Млинець та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковороду, злегка змастити її олією перед першим млинцем. Випікати млинці тонким шаром тіста до золотистості з обох боків. Відварену картоплю розім’яти до стану пюре. Нарізати цибулю дрібними кубиками, обсмажити на олії до рум’яності. Додати смажену цибулю до картоплі, посолити за смаком і ретельно перемішати.

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти порцію начинки на край млинця, загорнути конвертиком або рулетом. За бажанням додатково обсмажити сформовані млинці на сковороді до легкої скоринки.

