Млинці з картопляною начинкою — як готували наші бабусі

Забутий рецепт начинки для млинців — так готували наші бабусі
Домашні млинці з картопляною начинкою — це смак, знайомий із дитинства. Ніжне тісто на кефірі поєднується з ароматною картоплею та рум’яною цибулею, створюючи ситну і водночас просту страву.
Рецепт опублікували Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 500 мл.;
- сода — 1 ч. л.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 350 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- окріп — 500 мл.;
- олія — 3 ст. л.
Для начинки:
- картопля відварна — 0,5 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
З’єднати кефір із содою, залишити на кілька хвилин для активації та утворення легкої пінки. Додати яйця, перемішати до однорідності.
Окремо змішати борошно, цукор і сіль, поступово додати до кефірної маси, ретельно вимішати. Влити окріп тонкою цівкою, постійно перемішуючи вінчиком, щоб тісто стало гладким і без грудочок. Додати олію, ще раз перемішати до однорідної консистенції.
Розігріти сковороду, злегка змастити її олією перед першим млинцем. Випікати млинці тонким шаром тіста до золотистості з обох боків. Відварену картоплю розім’яти до стану пюре. Нарізати цибулю дрібними кубиками, обсмажити на олії до рум’яності. Додати смажену цибулю до картоплі, посолити за смаком і ретельно перемішати.
Викласти порцію начинки на край млинця, загорнути конвертиком або рулетом. За бажанням додатково обсмажити сформовані млинці на сковороді до легкої скоринки.
