Україна
Забутий рецепт начинки для млинців — так готували наші бабусі

Забутий рецепт начинки для млинців — так готували наші бабусі

Дата публікації: 16 лютого 2026 15:14
Млинці з картопляною начинкою — як готували наші бабусі
Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Домашні млинці з картопляною начинкою — це смак, знайомий із дитинства. Ніжне тісто на кефірі поєднується з ароматною картоплею та рум’яною цибулею, створюючи ситну і водночас просту страву. 

Рецепт опублікували Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір — 500 мл.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 350 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • окріп — 500 мл.;
  • олія — 3 ст. л.

Для начинки:

  • картопля відварна — 0,5 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

З’єднати кефір із содою, залишити на кілька хвилин для активації та утворення легкої пінки. Додати яйця, перемішати до однорідності.

рецепт смачної начинки для млинців
Готові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо змішати борошно, цукор і сіль, поступово додати до кефірної маси, ретельно вимішати. Влити окріп тонкою цівкою, постійно перемішуючи вінчиком, щоб тісто стало гладким і без грудочок. Додати олію, ще раз перемішати до однорідної консистенції.

рецепт начинки для млинців
Млинець та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковороду, злегка змастити її олією перед першим млинцем. Випікати млинці тонким шаром тіста до золотистості з обох боків. Відварену картоплю розім’яти до стану пюре. Нарізати цибулю дрібними кубиками, обсмажити на олії до рум’яності. Додати смажену цибулю до картоплі, посолити за смаком і ретельно перемішати.

начинка з картоплею для млинців
Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти порцію начинки на край млинця, загорнути конвертиком або рулетом. За бажанням додатково обсмажити сформовані млинці на сковороді до легкої скоринки.

картопля рецепт млинці Масниця Масний тиждень
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
