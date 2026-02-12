Рецепт тіста на млинці з дріжджами — повітряне та ніжне, ідеальне для Масляної

Тісто на млинці з дріжджами — довго залишаються свіжими
Дріжджове тісто на млинці — це про особливу ніжність і легку повітряність, яку складно отримати на звичайному тісті. Такі млинці мають м’яку текстуру, приємну пористість і довго залишаються свіжими.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 500 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 2–3 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- дріжджі сухі — 1 ч. л.;
- борошно — 200 г;
- олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Молоко злегка підігріти до теплого стану, щоб воно було комфортним для дріжджів. Додати цукор і сіль, добре розмішати до повного розчинення.
Додати сухі дріжджі, акуратно перемішати і залишити суміш на кілька хвилин, щоб дріжджі почали працювати. На поверхні має з’явитися легка пінка.
Додати яйця і перемішати вінчиком до однорідної маси. Поступово додати просіяне борошно, ретельно вимішуючи тісто, щоб воно стало гладким і без грудочок.
Додати олію і ще раз перемішати. Миску накрити рушником і залишити тісто в теплому місці приблизно на 30 хвилин. За цей час воно стане легким, повітряним і помітно збільшиться в об’ємі.
Готове тісто використати для смаження млинців на добре розігрітій сковороді. Млинці виходять м’якими, еластичними та рівномірно підрум’яненими.
