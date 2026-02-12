Відео
Тісто на млинці з дріжджами — довго залишаються свіжими

Тісто на млинці з дріжджами — довго залишаються свіжими

Дата публікації: 12 лютого 2026 15:04
Рецепт тіста на млинці з дріжджами — повітряне та ніжне, ідеальне для Масляної
Смажені млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Дріжджове тісто на млинці — це про особливу ніжність і легку повітряність, яку складно отримати на звичайному тісті. Такі млинці мають м’яку текстуру, приємну пористість і довго залишаються свіжими.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 500 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 2–3 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • дріжджі сухі — 1 ч. л.;
  • борошно — 200 г;
  • олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Молоко злегка підігріти до теплого стану, щоб воно було комфортним для дріжджів. Додати цукор і сіль, добре розмішати до повного розчинення.

рецепт тіста для млинців
Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сухі дріжджі, акуратно перемішати і залишити суміш на кілька хвилин, щоб дріжджі почали працювати. На поверхні має з’явитися легка пінка.

тісто на млинці з дріжджами
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яйця і перемішати вінчиком до однорідної маси. Поступово додати просіяне борошно, ретельно вимішуючи тісто, щоб воно стало гладким і без грудочок.

рецепт тіста на млинці з дріжджами
Млинець на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати олію і ще раз перемішати. Миску накрити рушником і залишити тісто в теплому місці приблизно на 30 хвилин. За цей час воно стане легким, повітряним і помітно збільшиться в об’ємі.

простий рецепт млинців
Млинці та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Готове тісто використати для смаження млинців на добре розігрітій сковороді. Млинці виходять м’якими, еластичними та рівномірно підрум’яненими.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів до Мясляної 

Шовкові млинці до Масляної — рецепт з ідеальними пропорціями

Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту. 

Млинці, які не рвуться та підходять для заморожування — простий рецепт

Головний секрет французьких млинців "500" — вдалий рецепт

Яблучні млинці з духовки на сніданок — новий простий рецепт. 

Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати. 

Забута начинка для млинців, про яку мало хто знає — рецепт. 

Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — дужа смачна начинка.

рецепт тісто млинці Масниця Масний тиждень
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
