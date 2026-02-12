Рецепт тіста на млинці з дріжджами — повітряне та ніжне, ідеальне для Масляної

Смажені млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Дріжджове тісто на млинці — це про особливу ніжність і легку повітряність, яку складно отримати на звичайному тісті. Такі млинці мають м’яку текстуру, приємну пористість і довго залишаються свіжими.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

молоко — 500 мл.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 2–3 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

дріжджі сухі — 1 ч. л.;

борошно — 200 г;

олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Молоко злегка підігріти до теплого стану, щоб воно було комфортним для дріжджів. Додати цукор і сіль, добре розмішати до повного розчинення.

Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сухі дріжджі, акуратно перемішати і залишити суміш на кілька хвилин, щоб дріжджі почали працювати. На поверхні має з’явитися легка пінка.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яйця і перемішати вінчиком до однорідної маси. Поступово додати просіяне борошно, ретельно вимішуючи тісто, щоб воно стало гладким і без грудочок.

Млинець на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати олію і ще раз перемішати. Миску накрити рушником і залишити тісто в теплому місці приблизно на 30 хвилин. За цей час воно стане легким, повітряним і помітно збільшиться в об’ємі.

Млинці та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Готове тісто використати для смаження млинців на добре розігрітій сковороді. Млинці виходять м’якими, еластичними та рівномірно підрум’яненими.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів до Мясляної

Шовкові млинці до Масляної — рецепт з ідеальними пропорціями.

Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту.

Млинці, які не рвуться та підходять для заморожування — простий рецепт.

Головний секрет французьких млинців "500" — вдалий рецепт.

Яблучні млинці з духовки на сніданок — новий простий рецепт.

Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати.

Забута начинка для млинців, про яку мало хто знає — рецепт.

Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — дужа смачна начинка.