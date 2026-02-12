Млинці "1000" без борошна — перевірений рецепт на Масляну

Домашні млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Ці млинці без борошна давно стали справжнім фаворитом на Масляну, адже вони виходять неймовірно тонкими, еластичними й зовсім не рвуться. Основа на крохмалі та великій кількості яєць дає той самий ефект "тисячі млинців" — ніжних, майже прозорих і дуже смачних.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 10 шт.;

цукор — 50 г;

сіль — щіпка;

ванілін або ванільний цукор — за смаком;

крохмаль — 150 г;

молоко — 1 л;

вода — до 100 мл. за потреби;

олія — 30 мл.

Для начинки:

сир кисломолочний — 1 кг;

яйця — 2 шт.;

цукор — 100–200 г;

ванілін або ванільний цукор — за смаком;

цедра цитрусових, родзинки або сухофрукти — за бажанням.

Для запікання:

вершкове масло, розтоплене — 100–200 г.

Спосіб приготування

У велику миску розбити яйця, додати цукор, сіль і ванілін. Добре перемішати вінчиком, щоб маса стала однорідною. Додати крохмаль і швидко перемішати — спочатку з’являться грудочки, тому масу зручно пробити блендером до повністю гладкої консистенції. Влити молоко, за потреби додати трохи води, наприкінці додати олію. Тісто має бути дуже рідким, майже як молоко. Залишити його на 15 хвилин, щоб крохмаль стабілізував структуру.

Млинці на тарілці. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду добре розігріти, перед першим млинцем злегка змастити олією. Перед кожним смаженням тісто перемішувати, адже крохмаль осідає. Виливати тісто тонким шаром і смажити до легкої золотистості, після чого швидко перевертати. Готові млинці складати стопкою та накривати, щоб вони залишалися м’якими. Для начинки сир перекласти в миску, додати яйця, цукор і ванілін. Ретельно розім’яти до однорідності. За бажанням додати цедру або сухофрукти.

Млинець та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Млинці зручно розрізати стопкою навпіл. На кожну половинку викласти трохи начинки, загорнути краї та сформувати тонкі налисники. Викласти їх у форму у два шари, кожен шар щедро змастити розтопленим вершковим маслом.

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Форму накрити фольгою і запікати при 160 °C протягом 1 години. Фольгу не знімати, щоб налисники залишилися максимально ніжними. Готові налисники виходять м’якими, ароматними, добре тримають форму й не рвуться. За смаком вони ніжні й не приторні — ідеально смакують зі згущеним молоком або сметаною.

