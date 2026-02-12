Блины "1000" без муки — проверенный рецепт на Масленицу

Домашние блины. Фото: gospodynka.com.ua

Эти блины без муки давно стали настоящим фаворитом на Масленицу, ведь они получаются невероятно тонкими, эластичными и совсем не рвутся. Основа на крахмале и большом количестве яиц дает тот самый эффект "тысячи блинов" — нежных, почти прозрачных и очень вкусных.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 10 шт.;

сахар — 50 г;

соль — щепотка;

ванилин или ванильный сахар — по вкусу;

крахмал — 150 г;

молоко — 1 л.;

вода — до 100 мл. при необходимости;

растительное масло — 30 мл.

Для начинки:

творог — 1 кг;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100-200 г;

ванилин или ванильный сахар — по вкусу;

цедра цитрусовых, изюм или сухофрукты — по желанию.

Для запекания:

сливочное масло, растопленное — 100-200 г.

Способ приготовления

В большую миску разбить яйца, добавить сахар, соль и ванилин. Хорошо перемешать венчиком, чтобы масса стала однородной. Добавить крахмал и быстро перемешать — сначала появятся комочки, поэтому массу удобно пробить блендером до полностью гладкой консистенции. Влить молоко, при необходимости добавить немного воды, в конце добавить растительное масло. Тесто должно быть очень жидким, почти как молоко. Оставить его на 15 минут, чтобы крахмал стабилизировал структуру.

Блины на тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду хорошо разогреть, перед первым блином слегка смазать маслом. Перед каждой жаркой тесто перемешивать, ведь крахмал оседает. Выливать тесто тонким слоем и жарить до легкой золотистости, после чего быстро переворачивать. Готовые блины складывать стопкой и накрывать, чтобы они оставались мягкими. Для начинки творог переложить в миску, добавить яйца, сахар и ванилин. Тщательно размять до однородности. По желанию добавить цедру или сухофрукты.

Блинчик и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Блины удобно разрезать стопкой пополам. На каждую половинку выложить немного начинки, завернуть края и сформировать тонкие блины. Выложить их в форму в два слоя, каждый слой щедро смазать растопленным сливочным маслом.

Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Форму накрыть фольгой и запекать при 160 °C в течение 1 часа. Фольгу не снимать, чтобы блины остались максимально нежными. Готовые блинчики получаются мягкими, ароматными, хорошо держат форму и не рвутся. По вкусу они нежные и не приторные — идеально сочетаются со сгущенкой или сметаной.

