Блины "1000" без муки — проверенный рецепт на Масленицу
Эти блины без муки давно стали настоящим фаворитом на Масленицу, ведь они получаются невероятно тонкими, эластичными и совсем не рвутся. Основа на крахмале и большом количестве яиц дает тот самый эффект "тысячи блинов" — нежных, почти прозрачных и очень вкусных.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 10 шт.;
- сахар — 50 г;
- соль — щепотка;
- ванилин или ванильный сахар — по вкусу;
- крахмал — 150 г;
- молоко — 1 л.;
- вода — до 100 мл. при необходимости;
- растительное масло — 30 мл.
Для начинки:
- творог — 1 кг;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100-200 г;
- ванилин или ванильный сахар — по вкусу;
- цедра цитрусовых, изюм или сухофрукты — по желанию.
Для запекания:
- сливочное масло, растопленное — 100-200 г.
Способ приготовления
В большую миску разбить яйца, добавить сахар, соль и ванилин. Хорошо перемешать венчиком, чтобы масса стала однородной. Добавить крахмал и быстро перемешать — сначала появятся комочки, поэтому массу удобно пробить блендером до полностью гладкой консистенции. Влить молоко, при необходимости добавить немного воды, в конце добавить растительное масло. Тесто должно быть очень жидким, почти как молоко. Оставить его на 15 минут, чтобы крахмал стабилизировал структуру.
Сковороду хорошо разогреть, перед первым блином слегка смазать маслом. Перед каждой жаркой тесто перемешивать, ведь крахмал оседает. Выливать тесто тонким слоем и жарить до легкой золотистости, после чего быстро переворачивать. Готовые блины складывать стопкой и накрывать, чтобы они оставались мягкими. Для начинки творог переложить в миску, добавить яйца, сахар и ванилин. Тщательно размять до однородности. По желанию добавить цедру или сухофрукты.
Блины удобно разрезать стопкой пополам. На каждую половинку выложить немного начинки, завернуть края и сформировать тонкие блины. Выложить их в форму в два слоя, каждый слой щедро смазать растопленным сливочным маслом.
Форму накрыть фольгой и запекать при 160 °C в течение 1 часа. Фольгу не снимать, чтобы блины остались максимально нежными. Готовые блинчики получаются мягкими, ароматными, хорошо держат форму и не рвутся. По вкусу они нежные и не приторные — идеально сочетаются со сгущенкой или сметаной.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Мясляной
Шелковые блины к Масленице — рецепт с идеальными пропорциями.
Запеченные блины в заливке — рецепт вкуснейшего десерта.
Блинчики, которые не рвутся и подходят для замораживания — простой рецепт.
Главный секрет французских блинов "500" — удачный рецепт.
Яблочные блинчики из духовки на завтрак — новый простой рецепт.
Блинчики "Все по 200" — самый простой рецепт, легко запомнить.
Забытая начинка для блинов, о которой мало кто знает — рецепт.
Картофельные блины на завтрак за 10 минут — очень вкусная начинка.
Читайте Новини.LIVE!