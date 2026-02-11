Видео
Видео

Главная Вкус Блины по-одесски на Масленицу — этот рецепт получится у каждого

Блины по-одесски на Масленицу — этот рецепт получится у каждого

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 01:04
Блинчики по-одесски на Масленицу — нежный рецепт с творогом
Блинчики по-одесски. Фото: smakuiemo.com.ua

Блины по-одесски — это настоящий вкус Масленицы, знакомый с детства. Нежные блины с ароматной творожной начинкой после запекания становятся особенно мягкими и сочными. Этот рецепт простой в приготовлении и подходит даже тем, кто готовит блины впервые.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • молоко — 350 мл.;
  • мука — 170 г;
  • масло — 100 мл.;
  • кипяток — 100 мл.;
  • творог — 500 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • ванилин — по вкусу;
  • изюм — 50 г;
  • сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить яйца, сахар и соль и хорошо перемешать венчиком до полной однородности. Добавить молоко, после чего постепенно всыпать муку, постоянно вымешивая тесто, чтобы оно было гладким и без комочков.

рецепт тіста для млинців
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить растительное масло, перемешать, а затем тонкой струйкой добавить кипяток, не прекращая перемешивания. Тесто должно получиться жидким, эластичным и легким для выпекания тонких блинов.

рецепт налисників на Масляну
Приготовление блинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду хорошо разогреть и слегка смазать растительным маслом. Выпекать тонкие блины до легкой золотистости с обеих сторон. Готовые блины складывать стопкой и накрывать полотенцем, чтобы они оставались мягкими.

рецепт млинців з сирною начинкою
Творог и изюм. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки творог переложить в отдельную миску, добавить сахар, яйцо, ванилин и изюм. Хорошо перемешать массу до нежной, кремовой консистенции. Начинка должна быть густой, но легко намазываться.

простий рецепт млинців
Жареные блины. Фото: smakuiemo.com.ua

Каждый блинчик разрезать на несколько частей, выложить творожную начинку и сформировать небольшие блинчики. Форму для запекания смазать сливочным маслом и плотно выложить подготовленные блины. Сверху равномерно разложить кусочки сливочного масла.

рецепт млинців по-одеські
Блины с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Духовку разогреть до 180 °C и запекать блинчики по-одесски в течение 25 минут. Подавать блюдо теплым, сразу после запекания, когда они особенно нежные и ароматные.

рецепт творог Украинская кухня блины Масленица
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
