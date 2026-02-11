Блинчики по-одесски на Масленицу — нежный рецепт с творогом

Блины по-одесски на Масленицу — этот рецепт получится у каждого
Блины по-одесски — это настоящий вкус Масленицы, знакомый с детства. Нежные блины с ароматной творожной начинкой после запекания становятся особенно мягкими и сочными. Этот рецепт простой в приготовлении и подходит даже тем, кто готовит блины впервые.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- молоко — 350 мл.;
- мука — 170 г;
- масло — 100 мл.;
- кипяток — 100 мл.;
- творог — 500 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- ванилин — по вкусу;
- изюм — 50 г;
- сливочное масло — 100 г.
Способ приготовления
В глубокую миску добавить яйца, сахар и соль и хорошо перемешать венчиком до полной однородности. Добавить молоко, после чего постепенно всыпать муку, постоянно вымешивая тесто, чтобы оно было гладким и без комочков.
Добавить растительное масло, перемешать, а затем тонкой струйкой добавить кипяток, не прекращая перемешивания. Тесто должно получиться жидким, эластичным и легким для выпекания тонких блинов.
Сковороду хорошо разогреть и слегка смазать растительным маслом. Выпекать тонкие блины до легкой золотистости с обеих сторон. Готовые блины складывать стопкой и накрывать полотенцем, чтобы они оставались мягкими.
Для начинки творог переложить в отдельную миску, добавить сахар, яйцо, ванилин и изюм. Хорошо перемешать массу до нежной, кремовой консистенции. Начинка должна быть густой, но легко намазываться.
Каждый блинчик разрезать на несколько частей, выложить творожную начинку и сформировать небольшие блинчики. Форму для запекания смазать сливочным маслом и плотно выложить подготовленные блины. Сверху равномерно разложить кусочки сливочного масла.
Духовку разогреть до 180 °C и запекать блинчики по-одесски в течение 25 минут. Подавать блюдо теплым, сразу после запекания, когда они особенно нежные и ароматные.
