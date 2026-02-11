Блинчики по-одесски на Масленицу — нежный рецепт с творогом

Блинчики по-одесски. Фото: smakuiemo.com.ua

Блины по-одесски — это настоящий вкус Масленицы, знакомый с детства. Нежные блины с ароматной творожной начинкой после запекания становятся особенно мягкими и сочными. Этот рецепт простой в приготовлении и подходит даже тем, кто готовит блины впервые.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

молоко — 350 мл.;

мука — 170 г;

масло — 100 мл.;

кипяток — 100 мл.;

творог — 500 г;

сахар — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

ванилин — по вкусу;

изюм — 50 г;

сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить яйца, сахар и соль и хорошо перемешать венчиком до полной однородности. Добавить молоко, после чего постепенно всыпать муку, постоянно вымешивая тесто, чтобы оно было гладким и без комочков.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить растительное масло, перемешать, а затем тонкой струйкой добавить кипяток, не прекращая перемешивания. Тесто должно получиться жидким, эластичным и легким для выпекания тонких блинов.

Приготовление блинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду хорошо разогреть и слегка смазать растительным маслом. Выпекать тонкие блины до легкой золотистости с обеих сторон. Готовые блины складывать стопкой и накрывать полотенцем, чтобы они оставались мягкими.

Творог и изюм. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки творог переложить в отдельную миску, добавить сахар, яйцо, ванилин и изюм. Хорошо перемешать массу до нежной, кремовой консистенции. Начинка должна быть густой, но легко намазываться.

Жареные блины. Фото: smakuiemo.com.ua

Каждый блинчик разрезать на несколько частей, выложить творожную начинку и сформировать небольшие блинчики. Форму для запекания смазать сливочным маслом и плотно выложить подготовленные блины. Сверху равномерно разложить кусочки сливочного масла.

Блины с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Духовку разогреть до 180 °C и запекать блинчики по-одесски в течение 25 минут. Подавать блюдо теплым, сразу после запекания, когда они особенно нежные и ароматные.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Мясляной

Шелковые блины к Масленице — рецепт с идеальными пропорциями.

Запеченные блины в заливке — рецепт вкуснейшего десерта.

Блинчики, которые не рвутся и подходят для замораживания — простой рецепт.

Главный секрет французских блинов "500" — удачный рецепт.

Яблочные блинчики из духовки на завтрак — новый простой рецепт.

Блинчики "Все по 200" — самый простой рецепт, легко запомнить.

Забытая начинка для блинов, о которой мало кто знает — рецепт.

Картофельные блины на завтрак за 10 минут — очень вкусная начинка.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась