Налисники по-одеськи на Масляну — ніжний рецепт з сиром

Налисники по-одеськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Налисники по-одеськи — це справжній смак Масляної, знайомий з дитинства. Ніжні млинці з ароматною сирною начинкою після запікання стають особливо м’якими та соковитими. Цей рецепт простий у приготуванні та підходить навіть тим, хто готує налисники вперше.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1/3 ч. л.;

молоко — 350 мл.;

борошно — 170 г;

олія — 100 мл.;

окріп — 100 мл.;

кисломолочний сир — 500 г;

цукор — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

ванілін — за смаком;

родзинки — 50 г;

вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску додати яйця, цукор і сіль та добре перемішати вінчиком до повної однорідності. Додати молоко, після чого поступово всипати борошно, постійно вимішуючи тісто, щоб воно було гладким і без грудочок.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати олію, перемішати, а потім тонкою цівкою додати окріп, не припиняючи перемішування. Тісто повинно вийти рідким, еластичним і легким для випікання тонких млинців.

Приготування млинців. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду добре розігріти та злегка змастити олією. Випікати тонкі млинці до легкої золотистості з обох боків. Готові млинці складати стопкою та накривати рушником, щоб вони залишалися м’якими.

Сир та родзинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки кисломолочний сир перекласти в окрему миску, додати цукор, яйце, ванілін і родзинки. Добре перемішати масу до ніжної, кремової консистенції. Начинка має бути густою, але легко намазуватися.

Смажені млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Кожен млинець розрізати на кілька частин, викласти сирну начинку та сформувати невеликі налисники. Форму для запікання змастити вершковим маслом і щільно викласти підготовлені налисники. Зверху рівномірно розкласти шматочки вершкового масла.

Млинці з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Духовку розігріти до 180 °C і запікати налисники по-одеськи протягом 25 хвилин. Подавати страву теплою, одразу після запікання, коли вони особливо ніжні та ароматні.

