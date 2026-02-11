Налисники по-одеськи на Масляну — ніжний рецепт з сиром

Налисники по-одеськи на Масляну — цей рецепт вийде у кожного
Налисники по-одеськи — це справжній смак Масляної, знайомий з дитинства. Ніжні млинці з ароматною сирною начинкою після запікання стають особливо м’якими та соковитими. Цей рецепт простий у приготуванні та підходить навіть тим, хто готує налисники вперше.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- молоко — 350 мл.;
- борошно — 170 г;
- олія — 100 мл.;
- окріп — 100 мл.;
- кисломолочний сир — 500 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- ванілін — за смаком;
- родзинки — 50 г;
- вершкове масло — 100 г.
Спосіб приготування
У глибоку миску додати яйця, цукор і сіль та добре перемішати вінчиком до повної однорідності. Додати молоко, після чого поступово всипати борошно, постійно вимішуючи тісто, щоб воно було гладким і без грудочок.
Додати олію, перемішати, а потім тонкою цівкою додати окріп, не припиняючи перемішування. Тісто повинно вийти рідким, еластичним і легким для випікання тонких млинців.
Сковороду добре розігріти та злегка змастити олією. Випікати тонкі млинці до легкої золотистості з обох боків. Готові млинці складати стопкою та накривати рушником, щоб вони залишалися м’якими.
Для начинки кисломолочний сир перекласти в окрему миску, додати цукор, яйце, ванілін і родзинки. Добре перемішати масу до ніжної, кремової консистенції. Начинка має бути густою, але легко намазуватися.
Кожен млинець розрізати на кілька частин, викласти сирну начинку та сформувати невеликі налисники. Форму для запікання змастити вершковим маслом і щільно викласти підготовлені налисники. Зверху рівномірно розкласти шматочки вершкового масла.
Духовку розігріти до 180 °C і запікати налисники по-одеськи протягом 25 хвилин. Подавати страву теплою, одразу після запікання, коли вони особливо ніжні та ароматні.
