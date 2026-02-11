Відео
Налисники по-одеськи на Масляну — цей рецепт вийде у кожного

Дата публікації: 11 лютого 2026 01:04
Налисники по-одеськи на Масляну — ніжний рецепт з сиром
Налисники по-одеськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Налисники по-одеськи — це справжній смак Масляної, знайомий з дитинства. Ніжні млинці з ароматною сирною начинкою після запікання стають особливо м’якими та соковитими. Цей рецепт простий у приготуванні та підходить навіть тим, хто готує налисники вперше.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • молоко — 350 мл.;
  • борошно — 170 г;
  • олія — 100 мл.;
  • окріп — 100 мл.;
  • кисломолочний сир — 500 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • ванілін — за смаком;
  • родзинки — 50 г;
  • вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску додати яйця, цукор і сіль та добре перемішати вінчиком до повної однорідності. Додати молоко, після чого поступово всипати борошно, постійно вимішуючи тісто, щоб воно було гладким і без грудочок.

рецепт тіста для млинців
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати олію, перемішати, а потім тонкою цівкою додати окріп, не припиняючи перемішування. Тісто повинно вийти рідким, еластичним і легким для випікання тонких млинців.

рецепт налисників на Масляну
Приготування млинців. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду добре розігріти та злегка змастити олією. Випікати тонкі млинці до легкої золотистості з обох боків. Готові млинці складати стопкою та накривати рушником, щоб вони залишалися м’якими.

рецепт млинців з сирною начинкою
Сир та родзинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки кисломолочний сир перекласти в окрему миску, додати цукор, яйце, ванілін і родзинки. Добре перемішати масу до ніжної, кремової консистенції. Начинка має бути густою, але легко намазуватися.

простий рецепт млинців
Смажені млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Кожен млинець розрізати на кілька частин, викласти сирну начинку та сформувати невеликі налисники. Форму для запікання змастити вершковим маслом і щільно викласти підготовлені налисники. Зверху рівномірно розкласти шматочки вершкового масла.

рецепт млинців по-одеські
Млинці з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Духовку розігріти до 180 °C і запікати налисники по-одеськи протягом 25 хвилин. Подавати страву теплою, одразу після запікання, коли вони особливо ніжні та ароматні.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів до Мясляної 

Шовкові млинці до Масляної — рецепт з ідеальними пропорціями

Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту. 

Млинці, які не рвуться та підходять для заморожування — простий рецепт

Головний секрет французьких млинців "500" — вдалий рецепт

Яблучні млинці з духовки на сніданок — новий простий рецепт. 

Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати. 

Забута начинка для млинців, про яку мало хто знає — рецепт. 

Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — дужа смачна начинка. 

 

рецепт кисломолочний сир Українська кухня млинці Масниця
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
