Рецепт теста на блины с дрожжами — воздушное и нежное, идеальное для Масленицы

Тесто на блины с дрожжами — долго остаются свежими
Дрожжевое тесто на блины — это про особую нежность и легкую воздушность, которую сложно получить на обычном тесте. Такие блины имеют мягкую текстуру, приятную пористость и долго остаются свежими.
Вам понадобится:
- молоко — 500 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 2-3 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- дрожжи сухие — 1 ч. л.;
- мука — 200 г;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
Молоко слегка подогреть до теплого состояния, чтобы оно было комфортным для дрожжей. Добавить сахар и соль, хорошо размешать до полного растворения.
Добавить сухие дрожжи, аккуратно перемешать и оставить смесь на несколько минут, чтобы дрожжи начали работать. На поверхности должна появиться легкая пенка.
Добавить яйца и перемешать венчиком до однородной массы. Постепенно добавить просеянную муку, тщательно вымешивая тесто, чтобы оно стало гладким и без комочков.
Добавить растительное масло и еще раз перемешать. Миску накрыть полотенцем и оставить тесто в теплом месте примерно на 30 минут. За это время оно станет легким, воздушным и заметно увеличится в объеме.
Готовое тесто использовать для жарки блинов на хорошо разогретой сковороде. Блины получаются мягкими, эластичными и равномерно подрумяненными.
