Тесто на блины с дрожжами — долго остаются свежими

Тесто на блины с дрожжами — долго остаются свежими

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 15:04
Рецепт теста на блины с дрожжами — воздушное и нежное, идеальное для Масленицы
Жареные блины. Фото: smakuiemo.com.ua

Дрожжевое тесто на блины — это про особую нежность и легкую воздушность, которую сложно получить на обычном тесте. Такие блины имеют мягкую текстуру, приятную пористость и долго остаются свежими.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко — 500 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 2-3 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • дрожжи сухие — 1 ч. л.;
  • мука — 200 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Молоко слегка подогреть до теплого состояния, чтобы оно было комфортным для дрожжей. Добавить сахар и соль, хорошо размешать до полного растворения.

рецепт тіста для млинців
Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить сухие дрожжи, аккуратно перемешать и оставить смесь на несколько минут, чтобы дрожжи начали работать. На поверхности должна появиться легкая пенка.

тісто на млинці з дріжджами
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить яйца и перемешать венчиком до однородной массы. Постепенно добавить просеянную муку, тщательно вымешивая тесто, чтобы оно стало гладким и без комочков.

рецепт тіста на млинці з дріжджами
Блинчик на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить растительное масло и еще раз перемешать. Миску накрыть полотенцем и оставить тесто в теплом месте примерно на 30 минут. За это время оно станет легким, воздушным и заметно увеличится в объеме.

простий рецепт млинців
Блины и творог. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое тесто использовать для жарки блинов на хорошо разогретой сковороде. Блины получаются мягкими, эластичными и равномерно подрумяненными.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Мясляной

Шелковые блины к Масленице — рецепт с идеальными пропорциями.

Запеченные блины в заливке — рецепт вкуснейшего десерта.

Блинчики, которые не рвутся и подходят для замораживания — простой рецепт.

Главный секрет французских блинов "500" — удачный рецепт.

Яблочные блинчики из духовки на завтрак — новый простой рецепт.

Блинчики "Все по 200" — самый простой рецепт, легко запомнить.

Забытая начинка для блинов, о которой мало кто знает — рецепт.

Картофельные блины на завтрак за 10 минут — очень вкусная начинка.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
