Рецепт теста на блины с дрожжами — воздушное и нежное, идеальное для Масленицы

Жареные блины. Фото: smakuiemo.com.ua

Дрожжевое тесто на блины — это про особую нежность и легкую воздушность, которую сложно получить на обычном тесте. Такие блины имеют мягкую текстуру, приятную пористость и долго остаются свежими.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 500 мл.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 2-3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

дрожжи сухие — 1 ч. л.;

мука — 200 г;

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Молоко слегка подогреть до теплого состояния, чтобы оно было комфортным для дрожжей. Добавить сахар и соль, хорошо размешать до полного растворения.

Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить сухие дрожжи, аккуратно перемешать и оставить смесь на несколько минут, чтобы дрожжи начали работать. На поверхности должна появиться легкая пенка.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить яйца и перемешать венчиком до однородной массы. Постепенно добавить просеянную муку, тщательно вымешивая тесто, чтобы оно стало гладким и без комочков.

Блинчик на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить растительное масло и еще раз перемешать. Миску накрыть полотенцем и оставить тесто в теплом месте примерно на 30 минут. За это время оно станет легким, воздушным и заметно увеличится в объеме.

Блины и творог. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое тесто использовать для жарки блинов на хорошо разогретой сковороде. Блины получаются мягкими, эластичными и равномерно подрумяненными.

