Млинці з м’ясом — рецепт із 400 г фаршу та 250 г борошна

Млинці з м'ясом. Фото: gospodynka.com.ua

Млинці з м’ясом — це класична страва, яка ніколи не набридає. Тонкі ніжні млинці та соковита м’ясна начинка створюють ідеальне поєднання смаку. Рецепт простий, перевірений і підходить як для щоденного меню, так і для особливих випадків.

Рецепт опублікувала Gospodynka

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — 1/3 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

молоко тепле — 550 мл.;

борошно — 250 г;

вода гаряча — 100 мл.;

олія — 1 ст. л.

Для начинки:

фарш свинини — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

вода холодна — 50–70 мл.

Спосіб приготування

Яйця розбити в миску, додати сіль і цукор, перемішати вінчиком до легкої піни. Додати просіяне борошно, частину теплого молока та довести масу до однорідності. Додати решту молока, перемішати. Додати гарячу воду (не окріп), щоб зробити тісто більш еластичним. Залишити тісто на 15 хвилин для відпочинку. Додати олію, ще раз перемішати, за потреби додати трохи молока для бажаної консистенції.

Млинці на тарілці. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду добре розігріти, злегка змастити олією. Випікати млинці на середньому вогні до рум’яності з обох боків. Скласти готові млинці стопкою та дати трохи охолонути.

Млинці та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування начинки до фаршу додати дрібно нарізану цибулю, сіль, перець і холодну воду. Ретельно перемішати та залишити на кілька хвилин для маринування. На кожен млинець викласти столову ложку начинки, краї загорнути всередину та скрутити рулетом. Частину заготовок можна заморозити.

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Рулети обсмажити на сковороді з обох боків до легкої рум’яної скоринки на невеликому вогні. Перекласти у форму, за бажанням злегка змастити вершковим маслом і запікати при 220 °C приблизно 20 хвилин. Альтернативно скласти рулети у глибоку сковороду, додати невеликий шматочок масла, накрити кришкою та довести до готовності на слабкому вогні 10–15 хвилин.

