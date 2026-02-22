Видео
Видео

Блины с мясом — понадобится 400 г фарша и 250 г муки

Дата публикации 22 февраля 2026 01:04
Блины с мясом — рецепт из 400 г фарша и 250 г муки
Блины с мясом. Фото: gospodynka.com.ua

Блины с мясом — это классическое блюдо, которое никогда не надоедает. Тонкие нежные блины и сочная мясная начинка создают идеальное сочетание вкуса. Рецепт простой, проверенный и подходит как для ежедневного меню, так и для особых случаев.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • молоко теплое — 550 мл.;
  • мука — 250 г;
  • вода горячая — 100 мл.;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Для начинки:

  • фарш свинины — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • вода холодная — 50-70 мл.

Способ приготовления

Яйца разбить в миску, добавить соль и сахар, перемешать венчиком до легкой пены. Добавить просеянную муку, часть теплого молока и довести массу до однородности. Добавить оставшееся молоко, перемешать. Добавить горячую воду (не кипяток), чтобы сделать тесто более эластичным. Оставить тесто на 15 минут для отдыха. Добавить масло, еще раз перемешать, при необходимости добавить немного молока для желаемой консистенции.

домашні млинці з м’ясом
Блины на тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду хорошо разогреть, слегка смазать растительным маслом. Выпекать блины на среднем огне до румяности с обеих сторон. Сложить готовые блины стопкой и дать немного остыть.

рецепт домашніх млинців з м’ясом
Блины и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления начинки к фаршу добавить мелко нарезанный лук, соль, перец и холодную воду. Тщательно перемешать и оставить на несколько минут для маринования. На каждый блинчик выложить столовую ложку начинки, края завернуть внутрь и свернуть рулетом. Часть заготовок можно заморозить.

простий рецепт домашніх млинців з м’ясом
Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Рулеты обжарить на сковороде с обеих сторон до легкой румяной корочки на небольшом огне. Переложить в форму, по желанию слегка смазать сливочным маслом и запекать при 220 °C примерно 20 минут. Альтернативно сложить рулеты в глубокую сковороду, добавить небольшой кусочек масла, накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне 10-15 минут.

мясо рецепт тесто блины Масленица
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
