Постные блины — простой рецепт с фото и пошаговым приготовлением

Постные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Постные блины — быстрый и легкий рецепт без яиц и молока, который всегда получается нежным и эластичным. Золотистая корочка и мягкая серединка делают их универсальными для любой начинки: тушеной капусты, жареных грибов или сладкого варенья. Идеальный вариант для поста или быстрого домашнего завтрака.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

вода — 300 мл.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

кипяток — примерно 400 мл.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 300 г;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Влить холодную воду в глубокую миску, добавить соль и сахар и тщательно перемешать до полного растворения. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто до однородности без комочков. Сначала оно будет густым — это нормально.

Постепенно влить кипяток и быстро перемешивать, регулируя количество жидкости для достижения нужной консистенции — тесто должно стать жидким, но не слишком. В конце добавить растительное масло и еще раз хорошо перемешать. Накрыть тесто и оставить на 20 минут "отдохнуть".

Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду на среднем огне, слегка смазать маслом примерно раз на 4-5 блинов. Хорошо перемешать тесто перед каждым выливанием. Вылить порцию на сковороду, равномерно распределить и обжаривать с одной стороны до золотистой корочки, затем аккуратно перевернуть.

