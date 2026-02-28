Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт постных блинов — вариант приготовления без яиц и молока

Рецепт постных блинов — вариант приготовления без яиц и молока

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 15:04
Постные блины — простой рецепт с фото и пошаговым приготовлением
Постные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Постные блины — быстрый и легкий рецепт без яиц и молока, который всегда получается нежным и эластичным. Золотистая корочка и мягкая серединка делают их универсальными для любой начинки: тушеной капусты, жареных грибов или сладкого варенья. Идеальный вариант для поста или быстрого домашнего завтрака.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • вода — 300 мл.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • кипяток — примерно 400 мл.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • мука — 300 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Влить холодную воду в глубокую миску, добавить соль и сахар и тщательно перемешать до полного растворения. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто до однородности без комочков. Сначала оно будет густым — это нормально.

Постепенно влить кипяток и быстро перемешивать, регулируя количество жидкости для достижения нужной консистенции — тесто должно стать жидким, но не слишком. В конце добавить растительное масло и еще раз хорошо перемешать. Накрыть тесто и оставить на 20 минут "отдохнуть".

рецепт пісних млинців
Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду на среднем огне, слегка смазать маслом примерно раз на 4-5 блинов. Хорошо перемешать тесто перед каждым выливанием. Вылить порцию на сковороду, равномерно распределить и обжаривать с одной стороны до золотистой корочки, затем аккуратно перевернуть.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов блинов

Шелковые блины к Масленице — рецепт с идеальными пропорциями.

Запеченные блины в заливке — рецепт вкуснейшего десерта.

Блинчики, которые не рвутся и подходят для замораживания — простой рецепт.

Главный секрет французских блинов "500" — удачный рецепт.

Яблочные блинчики из духовки на завтрак — новый простой рецепт.

Блинчики "Все по 200" — самый простой рецепт, легко запомнить.

Забытая начинка для блинов, о которой мало кто знает — рецепт.

Картофельные блины на завтрак за 10 минут — очень вкусная начинка.

десерт рецепт блины постная выпечка постные блюда
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации