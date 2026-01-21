Блюда от Клопотенко, которые готовятся без электроэнергии — 8 простых рецептов

Лаваш с начинкой. Фото: klopotenko.com

Когда нет электроэнергии, это не значит, что придется ограничиваться сухим хлебом. Простые ингредиенты, немного фантазии и проверенные сочетания вкусов помогут приготовить полноценные блюда без плиты и техники. В этой подборке — восемь рецептов от Евгения Клопотенко, которые легко повторить дома в любых условиях.

Рецепты опубликовали на сайте Klopotenko.com.

Закуска с сыром фета

Сыр фета — удобный продукт, который стоит иметь под рукой. Он легко сочетается со свежими овощами, зеленью и простыми заправками. Для этой закуски достаточно нарезать фету, добавить оливковое масло и несколько капель лимонного сока.

Закуска с сыром фета. Фото: klopotenko.com

Блюдо готовится очень быстро и хорошо сочетается с хлебом или гренками, даже если нет возможности что-то подогреть.

Салат коул слоу

Коул слоу — пример того, как минимум ингредиентов дает насыщенный вкус. Белокочанная капуста и свежая морковь заправляются нежным сметанным соусом.

Салат коул слоу. Фото: klopotenko.com

Важно нарезать овощи тонкой соломкой одинакового размера — именно это делает салат сочным и гармоничным. Простое блюдо, которое подходит и для перекуса, и как дополнение к основному блюду.

Клаб-сандвич с ветчиной и солеными огурцами

Клаб-сандвич может полноценно заменить обед или ужин. Сочетание хлеба, ветчины и соленых огурцов делает его питательным и сбалансированным.

Клаб-сандвич с ветчиной и солеными огурцами. Фото: klopotenko.com

Начинку легко менять в зависимости от того, что есть дома: отварные яйца, готовое куриное мясо или консервированный тунец также прекрасно подойдут. Такой сандвич удобно готовить без использования электроприборов.

Сальса с авокадо

Легкая овощная сальса из авокадо, томатов и зелени хорошо подходит для ужина. Сок лайма и острый перец добавляют блюду яркости, а спелый авокадо делает текстуру нежной.

Сальса с авокадо. Фото: klopotenko.com

Сальсу лучше готовить непосредственно перед подачей, чтобы она оставалась свежей и ароматной.

Сырная закуска с творогом

Творог легко превратить в быструю закуску, добавив специи или сладкие акценты. Паприка, мак, кокосовая стружка или имбирь меняют вкус блюда без лишних усилий.

Сырная закуска с творогом. Фото: klopotenko.com

Такая закуска хорошо сочетается с горячими напитками, которые можно приготовить заранее и хранить в термосе.

Бутерброды с маринованной сельдью и луком

Маринованная сельдь — практичный продукт для быстрых блюд. В сочетании с луком и свежей булочкой она превращается в питательный бутерброд, не требующий термической обработки.

Бутерброды с маринованной сельдью и луком. Фото: klopotenko.com

Вакуумная упаковка позволяет хранить рыбу дольше, что делает ее удобной для запасов.

Закуска из лаваша, тунца и водорослей нори

Консервированный тунец и листья нори придают этой закуске морской вкус. Лаваш служит основой, которая хорошо держит начинку даже без обжаривания.

Закуска из лаваша, тунца и водорослей нори. Фото: klopotenko.com

Блюдо напоминает японские роллы и будет вкусно даже в холодном виде, поэтому его легко приготовить в любых условиях.

Бутерброды с сельдью и арахисовой пастой

Необычное сочетание сельди и арахисовой пасты создает новый вкусовой акцент.

Бутерброды с сельдью и арахисовой пастой. Фото: klopotenko.com

Паста заменяет сливочное масло и имеет преимущество в хранении без холодильника. Свежий укроп добавляет бутерброду аромата и завершенного вида.

