Блюда от Клопотенко, которые готовятся без электроэнергии — 8 простых рецептов

Когда нет электроэнергии, это не значит, что придется ограничиваться сухим хлебом. Простые ингредиенты, немного фантазии и проверенные сочетания вкусов помогут приготовить полноценные блюда без плиты и техники. В этой подборке — восемь рецептов от Евгения Клопотенко, которые легко повторить дома в любых условиях.
Закуска с сыром фета
Сыр фета — удобный продукт, который стоит иметь под рукой. Он легко сочетается со свежими овощами, зеленью и простыми заправками. Для этой закуски достаточно нарезать фету, добавить оливковое масло и несколько капель лимонного сока.
Блюдо готовится очень быстро и хорошо сочетается с хлебом или гренками, даже если нет возможности что-то подогреть.
Салат коул слоу
Коул слоу — пример того, как минимум ингредиентов дает насыщенный вкус. Белокочанная капуста и свежая морковь заправляются нежным сметанным соусом.
Важно нарезать овощи тонкой соломкой одинакового размера — именно это делает салат сочным и гармоничным. Простое блюдо, которое подходит и для перекуса, и как дополнение к основному блюду.
Клаб-сандвич с ветчиной и солеными огурцами
Клаб-сандвич может полноценно заменить обед или ужин. Сочетание хлеба, ветчины и соленых огурцов делает его питательным и сбалансированным.
Начинку легко менять в зависимости от того, что есть дома: отварные яйца, готовое куриное мясо или консервированный тунец также прекрасно подойдут. Такой сандвич удобно готовить без использования электроприборов.
Сальса с авокадо
Легкая овощная сальса из авокадо, томатов и зелени хорошо подходит для ужина. Сок лайма и острый перец добавляют блюду яркости, а спелый авокадо делает текстуру нежной.
Сальсу лучше готовить непосредственно перед подачей, чтобы она оставалась свежей и ароматной.
Сырная закуска с творогом
Творог легко превратить в быструю закуску, добавив специи или сладкие акценты. Паприка, мак, кокосовая стружка или имбирь меняют вкус блюда без лишних усилий.
Такая закуска хорошо сочетается с горячими напитками, которые можно приготовить заранее и хранить в термосе.
Бутерброды с маринованной сельдью и луком
Маринованная сельдь — практичный продукт для быстрых блюд. В сочетании с луком и свежей булочкой она превращается в питательный бутерброд, не требующий термической обработки.
Вакуумная упаковка позволяет хранить рыбу дольше, что делает ее удобной для запасов.
Закуска из лаваша, тунца и водорослей нори
Консервированный тунец и листья нори придают этой закуске морской вкус. Лаваш служит основой, которая хорошо держит начинку даже без обжаривания.
Блюдо напоминает японские роллы и будет вкусно даже в холодном виде, поэтому его легко приготовить в любых условиях.
Бутерброды с сельдью и арахисовой пастой
Необычное сочетание сельди и арахисовой пасты создает новый вкусовой акцент.
Паста заменяет сливочное масло и имеет преимущество в хранении без холодильника. Свежий укроп добавляет бутерброду аромата и завершенного вида.
