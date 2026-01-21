Страви від Клопотенка, які готуються без електроенергії — 8 простих рецептів

Лаваш з начинкою. Фото: klopotenko.com

Коли немає електроенергії, це не означає, що доведеться обмежуватися сухим хлібом. Прості інгредієнти, трохи фантазії та перевірені поєднання смаків допоможуть приготувати повноцінні страви без плити й техніки. У цій добірці — вісім рецептів від Євгена Клопотенка, які легко повторити вдома за будь-яких умов.

Рецепти опублікували на сайті Klopotenko.com.

Закуска з сиром фета

Сир фета — зручний продукт, який варто мати під рукою. Він легко поєднується зі свіжими овочами, зеленню та простими заправками. Для цієї закуски достатньо нарізати фету, додати оливкову олію та кілька крапель лимонного соку.

Закуска з сиром фета. Фото: klopotenko.com

Страва готується дуже швидко й добре смакує з хлібом або грінками, навіть якщо немає можливості щось підігріти.

Салат коул слоу

Коул слоу — приклад того, як мінімум інгредієнтів дає насичений смак. Білокачанна капуста та свіжа морква заправляються ніжним сметанним соусом.

Салат коул слоу. Фото: klopotenko.com

Важливо нарізати овочі тонкою соломкою однакового розміру — саме це робить салат соковитим і гармонійним. Проста страва, яка підходить і для перекусу, і як доповнення до основної страви.

Клаб-сандвіч з шинкою та солоними огірками

Клаб-сандвіч може повноцінно замінити обід або вечерю. Поєднання хліба, шинки та солоних огірків робить його поживним і збалансованим.

Клаб-сандвіч з шинкою та солоними огірками. Фото: klopotenko.com

Начинку легко змінювати залежно від того, що є вдома: відварені яйця, готове куряче м’ясо або консервований тунець також чудово підійдуть. Такий сандвіч зручно готувати без використання електроприладів.

Сальса з авокадо

Легка овочева сальса з авокадо, томатів і зелені добре підходить для вечері. Сік лайма та гострий перець додають страві яскравості, а стиглий авокадо робить текстуру ніжною.

Сальса з авокадо. Фото: klopotenko.com

Сальсу краще готувати безпосередньо перед подачею, щоб вона залишалася свіжою та ароматною.

Сирна закуска з кисломолочним сиром

Кисломолочний сир легко перетворити на швидку закуску, додавши спеції або солодкі акценти. Паприка, мак, кокосова стружка чи імбир змінюють смак страви без зайвих зусиль.

Сирна закуска з кисломолочним сиром. Фото: klopotenko.com

Така закуска добре поєднується з гарячими напоями, які можна приготувати заздалегідь і зберігати в термосі.

Бутерброди з маринованим оселедцем та цибулею

Маринований оселедець — практичний продукт для швидких страв. У поєднанні з цибулею та свіжою булочкою він перетворюється на поживний бутерброд, який не потребує термічної обробки.

Бутерброди з маринованим оселедцем та цибулею. Фото: klopotenko.com

Вакуумне пакування дозволяє зберігати рибу довше, що робить її зручною для запасів.

Закуска з лаваша, тунця та водоростей норі

Консервований тунець і листи норі надають цій закусці морського смаку. Лаваш слугує основою, яка добре тримає начинку навіть без обсмажування.

Закуска з лаваша, тунця та водоростей норі. Фото: klopotenko.com

Страва нагадує японські роли та смакує холодною, тому її легко приготувати за будь-яких умов.

Бутерброди з оселедцем та арахісовою пастою

Незвичне поєднання оселедця та арахісової пасти створює новий смаковий акцент.

Бутерброди з оселедцем та арахісовою пастою. Фото: klopotenko.com

Паста замінює вершкове масло й має перевагу у зберіганні без холодильника. Свіжий кріп додає бутерброду аромату та завершеного вигляду.

