Гречка "по-турецки": новый рецепт приготовления
Иногда из обычных продуктов можно приготовить что-то совершенно новое и интересное. Эти гречневые котлеты получаются с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри. Благодаря обжаренным овощам они обладают насыщенным ароматом и прекрасно подходят для завтрака, обеда или легкого ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вареная гречка — 500–600 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1/2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сухой чеснок — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Измельчить вареную гречку до более однородной консистенции с помощью толкушки, блендера или мясорубки.
- Нарезать лук, обжарить его на масле до золотистого цвета.
- Добавить натертую морковь и готовить ещё несколько минут до мягкости овощей.
- К гречке добавить яйца, соль, сухой чеснок и обжаренные овощи вместе с маслом со сковороды. Хорошо перемешать массу.
- Влажными руками сформировать котлетки и обжарить их на разогретой сковороде с обеих сторон до румяной корочки.
- Готовые гречневые котлеты подать горячими со свежими овощами или любимым соусом.
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