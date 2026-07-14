Гречка "по-турецки": новый рецепт приготовления

Гречка и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Иногда из обычных продуктов можно приготовить что-то совершенно новое и интересное. Эти гречневые котлеты получаются с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри. Благодаря обжаренным овощам они обладают насыщенным ароматом и прекрасно подходят для завтрака, обеда или легкого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вареная гречка — 500–600 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1/2 шт.;

яйца — 2 шт.;

сухой чеснок — по вкусу;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Гречневые котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Измельчить вареную гречку до более однородной консистенции с помощью толкушки, блендера или мясорубки. Нарезать лук, обжарить его на масле до золотистого цвета. Добавить натертую морковь и готовить ещё несколько минут до мягкости овощей. К гречке добавить яйца, соль, сухой чеснок и обжаренные овощи вместе с маслом со сковороды. Хорошо перемешать массу. Влажными руками сформировать котлетки и обжарить их на разогретой сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Готовые гречневые котлеты подать горячими со свежими овощами или любимым соусом.

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