Кабачки в томатном соусе с чесноком: любимая закуска на зиму

Кабачки в томатном соусе с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Эту закуску легко приготовить из доступных продуктов, а зимой достаточно открыть баночку — и на столе появится ароматное овощное блюдо, которое можно подать к мясу, картофелю или гарнирам. Нежные кабачки, насыщенный томатный соус и аромат чеснока.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2,5 кг;

вода — 500 мл.;

томатная паста — 4 ст. л.;

сахар — 185 г;

уксус 9% — 65 мл.;

растительное масло — 200 мл.;

чеснок — 1 крупная головка;

соль — 2 ст. л.

Кабачки в томате. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки промыть и нарезать кружочками или полукружочками средней толщины, чтобы во время приготовления они не потеряли форму. В кастрюле смешать воду, томатную пасту, растительное масло, соль и сахар. Добавить кабачки и измельченный чеснок. Довести смесь до кипения, накрыть крышкой и тушить на слабом огне примерно 30 минут. Перемешивать осторожно, чтобы кусочки остались целыми. За 5 минут до окончания приготовления добавить уксус. Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть и оставить под тёплым одеялом до полного остывания.

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