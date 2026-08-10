Кабачки в томатном соусе с чесноком: любимая закуска на зиму
10 августа 2026 13:04
Кабачки в томатном соусе с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua
Эту закуску легко приготовить из доступных продуктов, а зимой достаточно открыть баночку — и на столе появится ароматное овощное блюдо, которое можно подать к мясу, картофелю или гарнирам. Нежные кабачки, насыщенный томатный соус и аромат чеснока.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2,5 кг;
- вода — 500 мл.;
- томатная паста — 4 ст. л.;
- сахар — 185 г;
- уксус 9% — 65 мл.;
- растительное масло — 200 мл.;
- чеснок — 1 крупная головка;
- соль — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Кабачки промыть и нарезать кружочками или полукружочками средней толщины, чтобы во время приготовления они не потеряли форму.
- В кастрюле смешать воду, томатную пасту, растительное масло, соль и сахар. Добавить кабачки и измельченный чеснок.
- Довести смесь до кипения, накрыть крышкой и тушить на слабом огне примерно 30 минут.
- Перемешивать осторожно, чтобы кусочки остались целыми.
- За 5 минут до окончания приготовления добавить уксус.
- Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть и оставить под тёплым одеялом до полного остывания.
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