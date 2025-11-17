Полезная смесь из семян и меда — укрепляет иммунитет и придает энергии

Смесь из семян и меда. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта полезная смесь из семян и меда — настоящий витаминный заряд для организма. Она помогает поддержать иммунитет в холодное время, улучшает пищеварение и добавляет энергии. Натуральные ингредиенты, сбалансированный вкус и отсутствие сахара делают её идеальной для ежедневного рациона.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

кунжут — 4 ст. л.;

семена льна — 4 ст. л.;

семечки подсолнечника (подсушенные) — 6 ст. л.;

тыквенные семечки (подсушенные) — 6 ст. л.;

желатин — 2 ст. л.;

изюм — 6 ст. л. (можно заменить курагой или черносливом);

мед — 3-4 ст. л. (по своему вкусу).

Способ приготовления

В чашу блендера высыпать кунжут, семена льна, подсушенные подсолнечные и тыквенные семечки. Измельчить все до мелкой, но не порошкообразной консистенции, чтобы смесь оставалась с легкой текстурой.

Семена и зерна. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить желатин — он обогащает смесь белком и коллагеном, полезным для кожи, волос и суставов. Перемешать еще раз блендером.

Приготовление смеси. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить изюм, который придает естественную сладость и содержит антиоксиданты. По желанию можно использовать курагу или чернослив — тогда вкус станет глубже. Снова измельчить до однородной массы.

Готовая смесь. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить смесь в миску, добавить мед и тщательно перемешать ложкой. Мед объединяет все компоненты и действует как природный консервант. Готовую массу разложить по стеклянным банкам, плотно закрыть и хранить в холодильнике.

