Полезная смесь из семян и меда — укрепляет иммунитет и придает энергии

Полезная смесь из семян и меда — для крепкого иммунитета зимой
Эта полезная смесь из семян и меда — настоящий витаминный заряд для организма. Она помогает поддержать иммунитет в холодное время, улучшает пищеварение и добавляет энергии. Натуральные ингредиенты, сбалансированный вкус и отсутствие сахара делают её идеальной для ежедневного рациона.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- кунжут — 4 ст. л.;
- семена льна — 4 ст. л.;
- семечки подсолнечника (подсушенные) — 6 ст. л.;
- тыквенные семечки (подсушенные) — 6 ст. л.;
- желатин — 2 ст. л.;
- изюм — 6 ст. л. (можно заменить курагой или черносливом);
- мед — 3-4 ст. л. (по своему вкусу).
Способ приготовления
В чашу блендера высыпать кунжут, семена льна, подсушенные подсолнечные и тыквенные семечки. Измельчить все до мелкой, но не порошкообразной консистенции, чтобы смесь оставалась с легкой текстурой.
Добавить желатин — он обогащает смесь белком и коллагеном, полезным для кожи, волос и суставов. Перемешать еще раз блендером.
Добавить изюм, который придает естественную сладость и содержит антиоксиданты. По желанию можно использовать курагу или чернослив — тогда вкус станет глубже. Снова измельчить до однородной массы.
Переложить смесь в миску, добавить мед и тщательно перемешать ложкой. Мед объединяет все компоненты и действует как природный консервант. Готовую массу разложить по стеклянным банкам, плотно закрыть и хранить в холодильнике.
Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы
Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.
Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.
Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.
Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.
Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.
Читайте Новини.LIVE!