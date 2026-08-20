Ua
Главная Вкус Котлеты "Селянские" на ужин: кабачок, картофель и немного сыра

Котлеты "Селянские" на ужин: кабачок, картофель и немного сыра

20 августа 2026 21:04
Котлеты из кабачка, картофеля и сыра. Фото: кадр с видео
Юлия Щербак
Редактор

Кабачок, несколько картофелин и немного сыра — простой набор, из которого можно приготовить вкусный и сытный ужин. Котлеты "Селянские" получаются румяными снаружи, нежными внутри, а сыр придает им приятный сливочный вкус. Особенно хорошо они смакуют горячими с прохладным огуречно-чесночным соусом.

Рецепт опубликовала украинская кулинарная блогерша Panna Lesia, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится

Для котлет:

  • кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);
  • картофель — 2 шт. (примерно 300 г);
  • морковь — 1 шт. (примерно 100 г);
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • зеленый лук — несколько перьев;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для соуса:

  • сметана или греческий йогурт — 4 ст. л.;
  • огурец — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • укроп — несколько веточек;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

 

Котлеты из кабачка, картофеля и сыра. Фото: кадр с видео

Способ приготовления

  1. Кабачок натрите на крупной терке, немного посолите и оставьте на несколько минут. Затем хорошо отожмите лишний сок.
  2. К кабачку добавьте манную крупу, перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы она впитала остатки влаги.
  3. Картофель натрите на крупной терке, также хорошо отожмите и добавьте к кабачку.
  4. Морковь натрите на средней терке.
  5. Добавьте яйца, натертый твердый сыр, мелко нарезанный зеленый лук и сухой чеснок. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
  6. Из полученной овощной массы сформируйте небольшие плоские котлеты.
  7. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  8. Выложите котлеты и жарьте на небольшом огне до появления румяной корочки с обеих сторон.
  9. Во время приготовления сковороду можно накрыть крышкой, чтобы картофель и овощи хорошо прожарились внутри.
  10. Для соуса натрите огурец и слегка отожмите лишнюю жидкость.
  11. Смешайте со сметаной или греческим йогуртом, измельченным чесноком и укропом. Посолите и поперчите по вкусу.

Готовые котлеты из кабачка, картофеля и сыра подавайте горячими вместе с огуречно-чесночным соусом.

 

Делимся другими вкусными и простыми рецептами ужина

Ленивая лазанья из баклажанов с фаршем и сыром.

Диетическая кабачковая пицца с помидорами, грибами и сыром.

Сочная картофельная запеканка с фаршем, сыром и соусом бешамель, которую легко приготовить.

Бюджетные кабачки с грибами за 25 минут, которые получаются невероятно нежными и сочными.

Запеченные перцы с сыром в сметанной заливке из простых сезонных продуктов.