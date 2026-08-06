Летний крабовый салат за 5 минут: понадобится 200 г палочек и 3 огурца

Крабовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда хочется приготовить что-нибудь свежее, легкое и вкусное без лишних хлопот, этот салат станет отличным выбором. Хрустящие огурцы, нежные яйца и маринованный лук идеально сочетаются с крабовыми палочками, создавая гармоничный вкус.

Рецепт опубликоваи Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свежие огурцы — 3 шт.;

крабовые палочки — 200 г;

консервированная кукуруза — 150 г;

варёные яйца — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

петрушка — небольшой пучок;

майонез или сметана — по вкусу;

соль — по вкусу.

Для маринования лука:

сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

вода — 3 ст. л.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, смешать с сахаром, солью, уксусом и водой. Оставить мариноваться на 10–15 минут. Огурцы, крабовые палочки и вареные яйца нарезать небольшими кубиками. Добавить кукурузу, из которой предварительно слить жидкость, маринованный лук и измельченную петрушку. Перед подачей заправить салат майонезом или сметаной, посолить по вкусу и хорошо перемешать. Подавать сразу, чтобы огурцы остались хрустящими.

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