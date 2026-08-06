Летний крабовый салат за 5 минут: понадобится 200 г палочек и 3 огурца
6 августа 2026 21:44
Крабовый салат. Фото: smachnenke.com.ua
Когда хочется приготовить что-нибудь свежее, легкое и вкусное без лишних хлопот, этот салат станет отличным выбором. Хрустящие огурцы, нежные яйца и маринованный лук идеально сочетаются с крабовыми палочками, создавая гармоничный вкус.
Рецепт опубликоваи Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свежие огурцы — 3 шт.;
- крабовые палочки — 200 г;
- консервированная кукуруза — 150 г;
- варёные яйца — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- петрушка — небольшой пучок;
- майонез или сметана — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Для маринования лука:
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- вода — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Лук нарезать тонкими полукольцами, смешать с сахаром, солью, уксусом и водой. Оставить мариноваться на 10–15 минут.
- Огурцы, крабовые палочки и вареные яйца нарезать небольшими кубиками.
- Добавить кукурузу, из которой предварительно слить жидкость, маринованный лук и измельченную петрушку.
- Перед подачей заправить салат майонезом или сметаной, посолить по вкусу и хорошо перемешать. Подавать сразу, чтобы огурцы остались хрустящими.
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