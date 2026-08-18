Квашеные кабачки с горчицей: холодный способ без лишних хлопот

Квашеные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Этот способ хорошо подходит для домашней заготовки, когда не хочется варить маринад или стерилизовать банки. Кабачки остаются ароматными, пропитываются специями и чесноком, а сама подготовка занимает совсем немного времени.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 3 шт.;

листья хрена, смородины и вишни — по вкусу;

зонтики укропа — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

зерна горчицы — по вкусу;

соль — 3 ст. л.;

холодная вода — столько, сколько понадобится.

Маринованные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки вымыть и нарезать кружочками толщиной 2–3 см. На дно чистой трёхлитровой банки выложить хрен, укроп, листья смородины и вишни, а также часть чеснока. Плотно наполнить банку кабачками, перекладывая их чесноком. Сверху добавить горчицу и еще немного листьев. Добавить соль и залить холодной водой до самого верха. Закрыть банку крышкой и оставить в теплом месте на сутки. После этого несколько раз осторожно перевернуть банку, чтобы соль равномерно растворилась, и перенести в прохладное тёмное место.

Квашеные кабачки получаются ароматными, с легкой пикантностью горчицы и приятным вкусом домашней заготовки.

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