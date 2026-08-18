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Квашеные кабачки с горчицей: холодный способ без лишних хлопот

18 августа 2026 14:44
Квашеные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Этот способ хорошо подходит для домашней заготовки, когда не хочется варить маринад или стерилизовать банки. Кабачки остаются ароматными, пропитываются специями и чесноком, а сама подготовка занимает совсем немного времени.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 3 шт.;
  • листья хрена, смородины и вишни — по вкусу;
  • зонтики укропа — по вкусу;
  • чеснок — по вкусу;
  • зерна горчицы — по вкусу;
  • соль — 3 ст. л.;
  • холодная вода — столько, сколько понадобится.
Маринованные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки вымыть и нарезать кружочками толщиной 2–3 см.
  2. На дно чистой трёхлитровой банки выложить хрен, укроп, листья смородины и вишни, а также часть чеснока.
  3. Плотно наполнить банку кабачками, перекладывая их чесноком. Сверху добавить горчицу и еще немного листьев.
  4. Добавить соль и залить холодной водой до самого верха.
  5. Закрыть банку крышкой и оставить в теплом месте на сутки.
  6. После этого несколько раз осторожно перевернуть банку, чтобы соль равномерно растворилась, и перенести в прохладное тёмное место.

Квашеные кабачки получаются ароматными, с легкой пикантностью горчицы и приятным вкусом домашней заготовки.

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