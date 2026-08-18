Квашеные кабачки с горчицей: холодный способ без лишних хлопот
Этот способ хорошо подходит для домашней заготовки, когда не хочется варить маринад или стерилизовать банки. Кабачки остаются ароматными, пропитываются специями и чесноком, а сама подготовка занимает совсем немного времени.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 3 шт.;
- листья хрена, смородины и вишни — по вкусу;
- зонтики укропа — по вкусу;
- чеснок — по вкусу;
- зерна горчицы — по вкусу;
- соль — 3 ст. л.;
- холодная вода — столько, сколько понадобится.
Способ приготовления
- Кабачки вымыть и нарезать кружочками толщиной 2–3 см.
- На дно чистой трёхлитровой банки выложить хрен, укроп, листья смородины и вишни, а также часть чеснока.
- Плотно наполнить банку кабачками, перекладывая их чесноком. Сверху добавить горчицу и еще немного листьев.
- Добавить соль и залить холодной водой до самого верха.
- Закрыть банку крышкой и оставить в теплом месте на сутки.
- После этого несколько раз осторожно перевернуть банку, чтобы соль равномерно растворилась, и перенести в прохладное тёмное место.
Квашеные кабачки получаются ароматными, с легкой пикантностью горчицы и приятным вкусом домашней заготовки.
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