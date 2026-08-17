Маринованные огурцы: нарезаются брусочками и укладываются в банку
Эта заготовка понравится тем, кто любит хрустящие огурчики с насыщенным чесночным ароматом. Нарезанные брусочками овощи хорошо пропитываются маринадом, а после стерилизации остаются упругими и сочными.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 кг;
- чеснок — 1 большая головка;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 100 г;
- чёрный молотый перец — 1 ч. л. с горкой;
- растительное масло без запаха — 140 мл;
- уксус 9% — 100 мл.
В каждую банку:
- укроп — 1–2 веточки;
- душистый и черный перец горошком — по 1 шт.
Способ приготовления
- Огурцы вымыть, замочить в холодной воде на 30 минут, обрезать кончики и нарезать вдоль на четыре части.
- Чеснок натереть на мелкой тёрке. Смешать огурцы с чесноком, солью, сахаром, перцем и растительным маслом. Уксус пока не добавлять. Оставить на 2 часа при комнатной температуре.
- После маринования влить уксус и хорошо перемешать.
- На дно чистых банок положить укроп и перец горошком.
- Плотно уложить огурцы и залить маринадом. При необходимости выпустить воздух деревянной шпажкой.
- Накрыть банки крышками, поставить в кастрюлю с полотенцем на дне и залить водой до плеч. После закипания стерилизовать 15 минут.
- Банки закрутить, перевернуть и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте.
Огурцы получаются хрустящими, сочными и ароматными, с приятной чесночной остротой.
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