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Маринованные помидоры с медом: рецепт на банку 0,5 л

15 августа 2026 13:44
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Эти маринованные помидоры ценятся за необычный вкус: в маринаде нет большого количества сахара, ведь его роль выполняет мед. Помидоры получаются ароматными, сочными и с лёгкой сладковатой ноткой, а сам рецепт прекрасно подходит для небольших баночек.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 350 г;
  • укроп, листья смородины и вишни — по вкусу;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • черный перец горошком — по вкусу;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 0,5 ст. л.;
  • кипяченая вода — сколько поместится.
Помидоры в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В чистую банку выложить зелень, лавровый лист, чеснок и перец.
  2. Плотно наполнить её помидорами, добавить соль, мед и уксус.
  3. Залить банку кипяченой водой, накрыть крышкой и поставить в кастрюлю с теплой водой на полотенце.
  4. После закипания стерилизовать 0,5-литровую банку 7 минут.
  5. Готовую банку герметично закрутить, перевернуть и оставить до полного остывания.

Помидоры получаются ароматными, сочными и с приятной медовой ноткой. Такая консервация прекрасно сочетается зимой с картофелем, мясом и домашними гарнирами.

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