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Главная Вкус Настоящая грибная юшка с фасолью: беспроигрышный рецепт супа

Настоящая грибная юшка с фасолью: беспроигрышный рецепт супа

Ua ru
11 ноября 2026 21:04
Ароматный грибной суп: густой суп с тремя видами грибов и фасолью Фото: кадр из видео
Грибная юшка. Фото: кадр из видео

Секрет особого вкуса — сочетание сушеных белых грибов, шампиньонов и шимеджи. Фасоль делает суп сытным и наваристым, а овощи, чеснок и корни придают ему ярко выраженный домашний аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сушеные белые грибы — 50 г;
  • шампиньоны — 200–300 г;
  • коричневые грибы шимеджи — 1 упаковка;
  • мелкая цветная фасоль — 1 стакан.

Овощи и зелень:

  • репчатый лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 небольшая;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • свежая петрушка — несколько веточек;
  • зеленый лук — для подачи.

Специи и прочее:

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  • сухие корни петрушки или сельдерея — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 1 небольшой;
  • душистый перец — 3 горошины;
  • лимонный сок — несколько капель;
  • вода — около 3 л;
  • растительное или сливочное масло — по желанию.
рецепт грибної юшки з печерицями
Приготовление супа. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Сушеные белые грибы замочить на 20 минут, промыть и переложить в кастрюлю.
  2. Добавить разрезанные пополам шампиньоны, разделённые руками шимеджи и предварительно замоченную фасоль.
  3. Лук слегка надрезать, морковь нарезать крупными кусками.
  4. Добавить овощи, петрушку, сухие корни, чеснок, соль, лавровый лист и перец.
  5. Залить водой, влить несколько капель лимонного сока и варить на медленном огне до готовности фасоли и грибов. В мультиварке можно воспользоваться режимом "Суп".
  6. Готовый суп разлить по тарелкам, по желанию добавить немного растительного или сливочного масла и посыпать зелёным луком. Подавать горячим с чесночными гренками.

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рецепт суп фасоль грибы
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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