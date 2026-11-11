Настоящая грибная юшка с фасолью: беспроигрышный рецепт супа
Ua ru
11 ноября 2026 21:04
Фото: кадр из видео
Грибная юшка. Фото: кадр из видео
Секрет особого вкуса — сочетание сушеных белых грибов, шампиньонов и шимеджи. Фасоль делает суп сытным и наваристым, а овощи, чеснок и корни придают ему ярко выраженный домашний аромат.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сушеные белые грибы — 50 г;
- шампиньоны — 200–300 г;
- коричневые грибы шимеджи — 1 упаковка;
- мелкая цветная фасоль — 1 стакан.
Овощи и зелень:
- репчатый лук — 1 шт.;
- морковь — 1 небольшая;
- чеснок — 3 зубчика;
- свежая петрушка — несколько веточек;
- зеленый лук — для подачи.
Специи и прочее:
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- сухие корни петрушки или сельдерея — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 1 небольшой;
- душистый перец — 3 горошины;
- лимонный сок — несколько капель;
- вода — около 3 л;
- растительное или сливочное масло — по желанию.
Способ приготовления
- Сушеные белые грибы замочить на 20 минут, промыть и переложить в кастрюлю.
- Добавить разрезанные пополам шампиньоны, разделённые руками шимеджи и предварительно замоченную фасоль.
- Лук слегка надрезать, морковь нарезать крупными кусками.
- Добавить овощи, петрушку, сухие корни, чеснок, соль, лавровый лист и перец.
- Залить водой, влить несколько капель лимонного сока и варить на медленном огне до готовности фасоли и грибов. В мультиварке можно воспользоваться режимом "Суп".
- Готовый суп разлить по тарелкам, по желанию добавить немного растительного или сливочного масла и посыпать зелёным луком. Подавать горячим с чесночными гренками.
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