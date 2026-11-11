Грибная юшка. Фото: кадр из видео

Секрет особого вкуса — сочетание сушеных белых грибов, шампиньонов и шимеджи. Фасоль делает суп сытным и наваристым, а овощи, чеснок и корни придают ему ярко выраженный домашний аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сушеные белые грибы — 50 г;

шампиньоны — 200–300 г;

коричневые грибы шимеджи — 1 упаковка;

мелкая цветная фасоль — 1 стакан.

Овощи и зелень:

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 небольшая;

чеснок — 3 зубчика;

свежая петрушка — несколько веточек;

зеленый лук — для подачи.

Специи и прочее:

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сухие корни петрушки или сельдерея — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

лавровый лист — 1 небольшой;

душистый перец — 3 горошины;

лимонный сок — несколько капель;

вода — около 3 л;

растительное или сливочное масло — по желанию.

Приготовление супа. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Сушеные белые грибы замочить на 20 минут, промыть и переложить в кастрюлю. Добавить разрезанные пополам шампиньоны, разделённые руками шимеджи и предварительно замоченную фасоль. Лук слегка надрезать, морковь нарезать крупными кусками. Добавить овощи, петрушку, сухие корни, чеснок, соль, лавровый лист и перец. Залить водой, влить несколько капель лимонного сока и варить на медленном огне до готовности фасоли и грибов. В мультиварке можно воспользоваться режимом "Суп". Готовый суп разлить по тарелкам, по желанию добавить немного растительного или сливочного масла и посыпать зелёным луком. Подавать горячим с чесночными гренками.

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