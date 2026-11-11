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Головна Смак Справжня грибна юшка з квасолею: безпрограшний рецепт супу

Справжня грибна юшка з квасолею: безпрограшний рецепт супу

Ua ru
11 листопада 2026 21:04
Ароматна грибна юшка: густий суп із трьома видами грибів і квасолею Фото: кадр з відео
Грибна юшка. Фото: кадр з відео

Секрет особливого смаку — поєднання сушених білих грибів, печериць і шімеджі. Квасоля робить суп поживним і наваристим, а овочі, часник та корінці додають йому виразного домашнього аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • сушені білі гриби — 50 г;
  • печериці — 200–300 г;
  • коричневі гриби шімеджі — 1 упаковка;
  • дрібна кольорова квасоля — 1 склянка.

Овочі та зелень:

  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 невелика;
  • часник — 3 зубчики;
  • свіжа петрушка — кілька гілочок;
  • зелена цибуля — для подачі.

Спеції та інше:

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  • сухі корінці петрушки або селери — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 1 невеликий;
  • духмяний перець — 3 горошини;
  • лимонний сік — кілька крапель;
  • вода — близько 3 л;
  • олія або вершкове масло — за бажанням.
рецепт грибної юшки з печерицями
Приготування юшки. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Сушені білі гриби замочити на 20 хвилин, промити та перекласти в каструлю.
  2. Додати розрізані навпіл печериці, розділені руками шімеджі та попередньо замочену квасолю.
  3. Цибулю злегка надрізати, моркву нарізати великими шматками.
  4. Додати овочі, петрушку, сухі корінці, часник, сіль, лавровий лист і перець.
  5. Залити водою, влити кілька крапель лимонного соку та варити на повільному вогні до готовності квасолі й грибів. У мультиварці можна скористатися режимом "Суп".
  6. Готову юшку розлити в тарілки, за бажанням додати трохи олії або вершкового масла та посипати зеленою цибулею. Подавати гарячою з часниковими грінками.

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рецепт суп квасоля гриби
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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