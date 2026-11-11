Справжня грибна юшка з квасолею: безпрограшний рецепт супу
Ua ru
11 листопада 2026 21:04
Фото: кадр з відео
Грибна юшка. Фото: кадр з відео
Секрет особливого смаку — поєднання сушених білих грибів, печериць і шімеджі. Квасоля робить суп поживним і наваристим, а овочі, часник та корінці додають йому виразного домашнього аромату.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- сушені білі гриби — 50 г;
- печериці — 200–300 г;
- коричневі гриби шімеджі — 1 упаковка;
- дрібна кольорова квасоля — 1 склянка.
Овочі та зелень:
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 невелика;
- часник — 3 зубчики;
- свіжа петрушка — кілька гілочок;
- зелена цибуля — для подачі.
Спеції та інше:
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- сухі корінці петрушки або селери — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 1 невеликий;
- духмяний перець — 3 горошини;
- лимонний сік — кілька крапель;
- вода — близько 3 л;
- олія або вершкове масло — за бажанням.
Спосіб приготування
- Сушені білі гриби замочити на 20 хвилин, промити та перекласти в каструлю.
- Додати розрізані навпіл печериці, розділені руками шімеджі та попередньо замочену квасолю.
- Цибулю злегка надрізати, моркву нарізати великими шматками.
- Додати овочі, петрушку, сухі корінці, часник, сіль, лавровий лист і перець.
- Залити водою, влити кілька крапель лимонного соку та варити на повільному вогні до готовності квасолі й грибів. У мультиварці можна скористатися режимом "Суп".
- Готову юшку розлити в тарілки, за бажанням додати трохи олії або вершкового масла та посипати зеленою цибулею. Подавати гарячою з часниковими грінками.
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