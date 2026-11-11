Грибна юшка. Фото: кадр з відео

Секрет особливого смаку — поєднання сушених білих грибів, печериць і шімеджі. Квасоля робить суп поживним і наваристим, а овочі, часник та корінці додають йому виразного домашнього аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

сушені білі гриби — 50 г;

печериці — 200–300 г;

коричневі гриби шімеджі — 1 упаковка;

дрібна кольорова квасоля — 1 склянка.

Овочі та зелень:

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

морква — 1 невелика;

часник — 3 зубчики;

свіжа петрушка — кілька гілочок;

зелена цибуля — для подачі.

Спеції та інше:

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сухі корінці петрушки або селери — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

лавровий лист — 1 невеликий;

духмяний перець — 3 горошини;

лимонний сік — кілька крапель;

вода — близько 3 л;

олія або вершкове масло — за бажанням.

Приготування юшки. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Сушені білі гриби замочити на 20 хвилин, промити та перекласти в каструлю. Додати розрізані навпіл печериці, розділені руками шімеджі та попередньо замочену квасолю. Цибулю злегка надрізати, моркву нарізати великими шматками. Додати овочі, петрушку, сухі корінці, часник, сіль, лавровий лист і перець. Залити водою, влити кілька крапель лимонного соку та варити на повільному вогні до готовності квасолі й грибів. У мультиварці можна скористатися режимом "Суп". Готову юшку розлити в тарілки, за бажанням додати трохи олії або вершкового масла та посипати зеленою цибулею. Подавати гарячою з часниковими грінками.

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