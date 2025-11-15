Видео
Видео

Новая "Мимоза" королева нежности — салат с невероятным вкусом

Новая "Мимоза" королева нежности — салат с невероятным вкусом

Дата публикации 15 ноября 2025 12:04
Новая Мимоза с тунцом и пекинской капустой — нежный салат на праздничный стол, рецепт приготовления
Салат "Мимоза". Фото: smakuiemo.com.ua

Эта новая "Мимоза" — настоящее открытие для праздничного стола. Сочетание тунца, нежных сырков и хрустящей пекинской капусты создает изысканный вкус и легкую текстуру. Салат не только красивый, но и удивительно гармоничный — каждая ложка дарит мягкость, свежесть и ощущение домашнего тепла.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 2 шт.;
  • тунец в масле — 1 банка (примерно 180 г);
  • пекинская капуста — 150-200 г;
  • плавленые сырки — 2 шт. (примерно 180 г);
  • красный лук — ½ небольшого;
  • яйца — 4 шт.;
  • зеленый лук — для украшения.

Для соуса:

  • майонез — 2 ст. л.;
  • йогурт или густая сметана — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • щепотка сахара;
  • черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Картофель запечь в кожуре при температуре 180°C до мягкости, затем остудить, очистить и натереть на крупной терке. Яйца отварить вкрутую, остудить, разделить белки и желтки. Белки использовать в салате, а желтками украсить верхний слой.

рецепт салату мімоза
Тунец и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Пекинскую капусту мелко нашинковать. Лук измельчить и замариновать на 10 минут в лимонном соке или в кипятке с несколькими каплями уксуса — это смягчит его вкус. Плавленые сырки положить в морозильник на 15-20 минут, чтобы легче было натереть. Тунец размять вилкой вместе с небольшим количеством масла из банки - для сочности.

салат мімоза з тунцем
Пекинская капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соуса смешать майонез, йогурт или сметану, лимонный сок, сахар и черный перец, хорошо перемешать до однородности.

рецепт салату мімоза з тунцем
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат выкладывать слоями: сначала картофель и немного соуса, далее тунец и соус, затем красный лук, слой пекинской капусты, снова соус, натертые плавленые сырки, белки, соус и сверху — желтки. Украсить зеленым луком и легкой сеточкой майонеза. Перед подачей поставить салат в холодильник на несколько часов, чтобы все слои хорошо пропитались.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт Что приготовить на Новый год закуска салат мимоза
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
