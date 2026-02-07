Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Праздничный салат с куриными сердечками — вкуснее "Оливье"

Праздничный салат с куриными сердечками — вкуснее "Оливье"

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 12:04
Праздничный салат с куриными сердечками — вкуснее Оливье
Салат с куриными сердечками. Фото: smachnenke.com.ua

Праздничный салат с куриными сердечками — это удачное решение для тех, кто хочет обновить традиционное меню. Нежные сердечки, много зелени и ароматная заправка делают блюдо легким, ярким и очень вкусным. Такой салат выглядит эффектно на столе и быстро становится фаворитом среди гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные сердечки — 500 г;
  • яйца куриные, отваренные — 4 шт.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • помидор крупный — 1 шт.;
  • лук красный — 1 шт.;
  • каперсы или маринованные огурцы — 1 ст. л.;
  • зелень — большой пучок;
  • морковь — 0,5 шт.;
  • перец чили — небольшой кусочек;
  • лавровый лист — по вкусу;
  • душистый перец — по вкусу;
  • кориандр зернами — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • сметана густая или йогурт — 3-4 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Куриные сердечки тщательно очистить от пленок и сосудов, промыть под холодной водой. Выложить в кастрюлю, добавить морковь, кусочек перца чили, лавровый лист, душистый перец, кориандр и соль. Варить примерно 40 минут до мягкости, после чего полностью охладить.

рецепт салату з курячими сердечками
Куриные сердечки. Фото: smachnenke.com.ua

Охлажденные сердечки нарезать на четыре части. Красный лук нарезать тонкими полукольцами и слегка посолить, чтобы он стал мягче. Помидор нарезать ломтиками, яйца измельчить удобным способом, сыр натереть на крупной терке.

смачний салат з курячими сердечками
Ингредиенты для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Зелень мелко нарезать, сочетая укроп, петрушку и зеленый лук. Она придаст салату свежести и яркого вида. Для заправки смешать сметану или йогурт с горчицей, измельченным чесноком, солью и черным молотым перцем до однородной консистенции.

простий рецепт салату з курячими сердечками
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Ингредиенты выложить на большую тарелку отдельными кучками или сразу смешать в миске. Добавить каперсы или маринованные огурцы, полить заправкой и аккуратно перемешать перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт оливье закуска куриные желудки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации