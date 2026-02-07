Праздничный салат с куриными сердечками — вкуснее "Оливье"
Праздничный салат с куриными сердечками — это удачное решение для тех, кто хочет обновить традиционное меню. Нежные сердечки, много зелени и ароматная заправка делают блюдо легким, ярким и очень вкусным. Такой салат выглядит эффектно на столе и быстро становится фаворитом среди гостей.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриные сердечки — 500 г;
- яйца куриные, отваренные — 4 шт.;
- сыр твердый — 150 г;
- помидор крупный — 1 шт.;
- лук красный — 1 шт.;
- каперсы или маринованные огурцы — 1 ст. л.;
- зелень — большой пучок;
- морковь — 0,5 шт.;
- перец чили — небольшой кусочек;
- лавровый лист — по вкусу;
- душистый перец — по вкусу;
- кориандр зернами — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- сметана густая или йогурт — 3-4 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Куриные сердечки тщательно очистить от пленок и сосудов, промыть под холодной водой. Выложить в кастрюлю, добавить морковь, кусочек перца чили, лавровый лист, душистый перец, кориандр и соль. Варить примерно 40 минут до мягкости, после чего полностью охладить.
Охлажденные сердечки нарезать на четыре части. Красный лук нарезать тонкими полукольцами и слегка посолить, чтобы он стал мягче. Помидор нарезать ломтиками, яйца измельчить удобным способом, сыр натереть на крупной терке.
Зелень мелко нарезать, сочетая укроп, петрушку и зеленый лук. Она придаст салату свежести и яркого вида. Для заправки смешать сметану или йогурт с горчицей, измельченным чесноком, солью и черным молотым перцем до однородной консистенции.
Ингредиенты выложить на большую тарелку отдельными кучками или сразу смешать в миске. Добавить каперсы или маринованные огурцы, полить заправкой и аккуратно перемешать перед подачей.
