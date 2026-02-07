Праздничный салат с куриными сердечками — вкуснее "Оливье"

Салат с куриными сердечками. Фото: smachnenke.com.ua

Праздничный салат с куриными сердечками — это удачное решение для тех, кто хочет обновить традиционное меню. Нежные сердечки, много зелени и ароматная заправка делают блюдо легким, ярким и очень вкусным. Такой салат выглядит эффектно на столе и быстро становится фаворитом среди гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

куриные сердечки — 500 г;

яйца куриные, отваренные — 4 шт.;

сыр твердый — 150 г;

помидор крупный — 1 шт.;

лук красный — 1 шт.;

каперсы или маринованные огурцы — 1 ст. л.;

зелень — большой пучок;

морковь — 0,5 шт.;

перец чили — небольшой кусочек;

лавровый лист — по вкусу;

душистый перец — по вкусу;

кориандр зернами — по вкусу;

соль — по вкусу;

сметана густая или йогурт — 3-4 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Куриные сердечки тщательно очистить от пленок и сосудов, промыть под холодной водой. Выложить в кастрюлю, добавить морковь, кусочек перца чили, лавровый лист, душистый перец, кориандр и соль. Варить примерно 40 минут до мягкости, после чего полностью охладить.

Куриные сердечки. Фото: smachnenke.com.ua

Охлажденные сердечки нарезать на четыре части. Красный лук нарезать тонкими полукольцами и слегка посолить, чтобы он стал мягче. Помидор нарезать ломтиками, яйца измельчить удобным способом, сыр натереть на крупной терке.

Ингредиенты для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Зелень мелко нарезать, сочетая укроп, петрушку и зеленый лук. Она придаст салату свежести и яркого вида. Для заправки смешать сметану или йогурт с горчицей, измельченным чесноком, солью и черным молотым перцем до однородной консистенции.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Ингредиенты выложить на большую тарелку отдельными кучками или сразу смешать в миске. Добавить каперсы или маринованные огурцы, полить заправкой и аккуратно перемешать перед подачей.

