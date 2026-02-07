Святковий салат із курячими сердечками — смачніший за Олівʼє

Салат із курячими сердечками. Фото: smachnenke.com.ua

Святковий салат із курячими сердечками — це вдале рішення для тих, хто хоче оновити традиційне меню. Ніжні сердечка, багато зелені та ароматна заправка роблять страву легкою, яскравою і дуже смачною. Такий салат виглядає ефектно на столі й швидко стає фаворитом серед гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

курячі сердечка — 500 г;

яйця курячі, відварені — 4 шт.;

сир твердий — 150 г;

помідор великий — 1 шт.;

цибуля червона — 1 шт.;

каперси або мариновані огірки — 1 ст. л.;

зелень — великий пучок;

морква — 0,5 шт.;

перець чилі — невеликий шматочок;

лавровий лист — за смаком;

духмяний перець — за смаком;

коріандр зернами — за смаком;

сіль — за смаком;

сметана густа або йогурт — 3–4 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

часник — 1 зубчик;

чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Курячі сердечка ретельно очистити від плівок і судин, промити під холодною водою. Викласти у каструлю, додати моркву, шматочок перцю чилі, лавровий лист, духмяний перець, коріандр і сіль. Варити приблизно 40 хвилин до м’якості, після чого повністю охолодити.

Курячі сердечка. Фото: smachnenke.com.ua

Охолоджені сердечка нарізати на чотири частини. Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями та злегка посолити, щоб вона стала м’якшою. Помідор нарізати скибочками, яйця подрібнити зручним способом, сир натерти на великій тертці.

Інгредієнти для салату. Фото: smachnenke.com.ua

Зелень дрібно нарізати, поєднуючи кріп, петрушку та зелену цибулю. Вона додасть салату свіжості та яскравого вигляду. Для заправки змішати сметану або йогурт із гірчицею, подрібненим часником, сіллю та чорним меленим перцем до однорідної консистенції.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Інгредієнти викласти на велику тарілку окремими купками або одразу змішати у мисці. Додати каперси чи мариновані огірки, полити заправкою та акуратно перемішати перед подачею.

