Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Святковий салат із курячими сердечками — смачніше за "Олівʼє"

Святковий салат із курячими сердечками — смачніше за "Олівʼє"

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 12:04
Святковий салат із курячими сердечками — смачніший за Олівʼє
Салат із курячими сердечками. Фото: smachnenke.com.ua

Святковий салат із курячими сердечками — це вдале рішення для тих, хто хоче оновити традиційне меню. Ніжні сердечка, багато зелені та ароматна заправка роблять страву легкою, яскравою і дуже смачною. Такий салат виглядає ефектно на столі й швидко стає фаворитом серед гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама
  • курячі сердечка — 500 г;
  • яйця курячі, відварені — 4 шт.;
  • сир твердий — 150 г;
  • помідор великий — 1 шт.;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • каперси або мариновані огірки — 1 ст. л.;
  • зелень — великий пучок;
  • морква — 0,5 шт.;
  • перець чилі — невеликий шматочок;
  • лавровий лист — за смаком;
  • духмяний перець — за смаком;
  • коріандр зернами — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • сметана густа або йогурт — 3–4 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Курячі сердечка ретельно очистити від плівок і судин, промити під холодною водою. Викласти у каструлю, додати моркву, шматочок перцю чилі, лавровий лист, духмяний перець, коріандр і сіль. Варити приблизно 40 хвилин до м’якості, після чого повністю охолодити.

рецепт салату з курячими сердечками
Курячі сердечка. Фото: smachnenke.com.ua

Охолоджені сердечка нарізати на чотири частини. Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями та злегка посолити, щоб вона стала м’якшою. Помідор нарізати скибочками, яйця подрібнити зручним способом, сир натерти на великій тертці.

Реклама
смачний салат з курячими сердечками
Інгредієнти для салату. Фото: smachnenke.com.ua

Зелень дрібно нарізати, поєднуючи кріп, петрушку та зелену цибулю. Вона додасть салату свіжості та яскравого вигляду. Для заправки змішати сметану або йогурт із гірчицею, подрібненим часником, сіллю та чорним меленим перцем до однорідної консистенції.

простий рецепт салату з курячими сердечками
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Інгредієнти викласти на велику тарілку окремими купками або одразу змішати у мисці. Додати каперси чи мариновані огірки, полити заправкою та акуратно перемішати перед подачею.

Реклама

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Реклама

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Реклама

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

салат рецепт олів'є закуска курячі шлунки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації