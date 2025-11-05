Тыквенный рулет с кремом — нежный осенний десерт, который тает во рту

Рулет с тыквой. Фото: smakuiemo.com.ua

Осень — время ароматной домашней выпечки, и этот тыквенный рулет с кремом станет настоящей звездой вашего стола. Мягкий, пряный, со сливочной начинкой — он готовится просто, но выглядит как праздничный торт.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

тыква (вареная или запеченная) — 200 г;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 10 г;

корица — 1 ч. л.

Для крема:

крем-сыр — 300 г;

сахарная пудра — 70 г;

сливки 33% — 100 г.

Для украшения:

измельченные орехи — по своему вкусу.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы. Добавить тыквенное пюре (из отваренной или запеченной тыквы) и перемешать до однородности. Соединить в отдельной миске муку, разрыхлитель и корицу. Добавить сухую смесь к яично-тыквенной массе, перемешать лопаткой до гладкого, нежного теста.

Тыквенное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Застелить форму пергаментом, вылить тесто и разровнять. Выпекать при 180°C примерно 25 минут, пока бисквит не станет упругим и румяным.

Корж и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить готовый корж на влажное полотенце, снять пергамент и свернуть горячим рулетом вместе с полотенцем. Оставить до полного остывания. Приготовить крем: взбить крем-сыр с сахарной пудрой и сливками до густой, шелковистой консистенции. Развернуть охлажденный корж, смазать кремом и снова свернуть рулетом.

Тыквенный рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 2-3 часа или на ночь. Перед подачей украсить измельченными орехами или посыпать пудрой.

