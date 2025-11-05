Тыквенный рулет с кремом — нежный осенний десерт, который тает во рту

Рулет с тыквой и кремом — рецепт как из дорогой кондитерской
Осень — время ароматной домашней выпечки, и этот тыквенный рулет с кремом станет настоящей звездой вашего стола. Мягкий, пряный, со сливочной начинкой — он готовится просто, но выглядит как праздничный торт.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- тыква (вареная или запеченная) — 200 г;
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- корица — 1 ч. л.
Для крема:
- крем-сыр — 300 г;
- сахарная пудра — 70 г;
- сливки 33% — 100 г.
Для украшения:
- измельченные орехи — по своему вкусу.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы. Добавить тыквенное пюре (из отваренной или запеченной тыквы) и перемешать до однородности. Соединить в отдельной миске муку, разрыхлитель и корицу. Добавить сухую смесь к яично-тыквенной массе, перемешать лопаткой до гладкого, нежного теста.
Застелить форму пергаментом, вылить тесто и разровнять. Выпекать при 180°C примерно 25 минут, пока бисквит не станет упругим и румяным.
Переложить готовый корж на влажное полотенце, снять пергамент и свернуть горячим рулетом вместе с полотенцем. Оставить до полного остывания. Приготовить крем: взбить крем-сыр с сахарной пудрой и сливками до густой, шелковистой консистенции. Развернуть охлажденный корж, смазать кремом и снова свернуть рулетом.
Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 2-3 часа или на ночь. Перед подачей украсить измельченными орехами или посыпать пудрой.
Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы
Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.
Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.
Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.
Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.
Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.
Читайте Новини.LIVE!