Гарбузовий рулет із кремом — ніжний осінній десерт, що тане в роті

Рулет з гарбузом і кремом — рецепт як з дорогої кондитерської
Осінь — час ароматної домашньої випічки, і цей гарбузовий рулет із кремом стане справжньою зіркою вашого столу. М’який, пряний, із вершковою начинкою — він готується просто, але виглядає як святковий торт.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- гарбуз (варений або запечений) — 200 г;
- борошно — 100 г;
- розпушувач — 10 г;
- кориця — 1 ч. л.
Для крему:
- крем-сир — 300 г;
- цукрова пудра — 70 г;
- вершки 33% — 100 г.
Для оздоблення:
- подрібнені горіхи — до свого смаку.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної, світлої маси. Додати гарбузове пюре (з відвареного або запеченого гарбуза) і перемішати до однорідності. З’єднати в окремій мисці борошно, розпушувач і корицю. Додати суху суміш до яєчно-гарбузової маси, перемішати лопаткою до гладкого, ніжного тіста.
Застелити форму пергаментом, вилити тісто й розрівняти. Випікати при 180°C приблизно 25 хвилин, доки бісквіт не стане пружним і рум’яним.
Перекласти готовий корж на вологий рушник, зняти пергамент і згорнути гарячим рулетом разом із рушником. Залишити до повного охолодження. Приготувати крем: збити крем-сир із цукровою пудрою та вершками до густої, шовковистої консистенції. Розгорнути охолоджений корж, змастити кремом і знову згорнути рулетом.
Загорнути у харчову плівку та поставити в холодильник на 2–3 години або на ніч. Перед подачею прикрасити подрібненими горіхами чи посипати пудрою.
