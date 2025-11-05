Відео
Дата публікації: 5 листопада 2025 03:04
Оновлено: 16:51
Гарбузовий рулет із кремом — ніжний осінній десерт, що тане в роті
Рулет з гарбузом. Фото: smakuiemo.com.ua

Осінь — час ароматної домашньої випічки, і цей гарбузовий рулет із кремом стане справжньою зіркою вашого столу. М’який, пряний, із вершковою начинкою — він готується просто, але виглядає як святковий торт.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • гарбуз (варений або запечений) — 200 г;
  • борошно — 100 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • кориця — 1 ч. л.

Для крему:

  • крем-сир — 300 г;
  • цукрова пудра — 70 г;
  • вершки 33% — 100 г.

Для оздоблення:

  • подрібнені горіхи — до свого смаку.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної, світлої маси. Додати гарбузове пюре (з відвареного або запеченого гарбуза) і перемішати до однорідності. З’єднати в окремій мисці борошно, розпушувач і корицю. Додати суху суміш до яєчно-гарбузової маси, перемішати лопаткою до гладкого, ніжного тіста.

рецепт гарбузового рулета
Гарбузове тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Застелити форму пергаментом, вилити тісто й розрівняти. Випікати при 180°C приблизно 25 хвилин, доки бісквіт не стане пружним і рум’яним.

смачний рецепт з гарбуза
Корж та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти готовий корж на вологий рушник, зняти пергамент і згорнути гарячим рулетом разом із рушником. Залишити до повного охолодження. Приготувати крем: збити крем-сир із цукровою пудрою та вершками до густої, шовковистої консистенції. Розгорнути охолоджений корж, змастити кремом і знову згорнути рулетом.

рецепт рулета з гарбузом та кремом
Гарбузовий рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Загорнути у харчову плівку та поставити в холодильник на 2–3 години або на ніч. Перед подачею прикрасити подрібненими горіхами чи посипати пудрою.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза 

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю. 

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю. 

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я. 

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку. 

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
