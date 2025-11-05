Гарбузовий рулет із кремом — ніжний осінній десерт, що тане в роті

Рулет з гарбузом. Фото: smakuiemo.com.ua

Осінь — час ароматної домашньої випічки, і цей гарбузовий рулет із кремом стане справжньою зіркою вашого столу. М’який, пряний, із вершковою начинкою — він готується просто, але виглядає як святковий торт.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

гарбуз (варений або запечений) — 200 г;

борошно — 100 г;

розпушувач — 10 г;

кориця — 1 ч. л.

Для крему:

крем-сир — 300 г;

цукрова пудра — 70 г;

вершки 33% — 100 г.

Для оздоблення:

подрібнені горіхи — до свого смаку.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної, світлої маси. Додати гарбузове пюре (з відвареного або запеченого гарбуза) і перемішати до однорідності. З’єднати в окремій мисці борошно, розпушувач і корицю. Додати суху суміш до яєчно-гарбузової маси, перемішати лопаткою до гладкого, ніжного тіста.

Гарбузове тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Застелити форму пергаментом, вилити тісто й розрівняти. Випікати при 180°C приблизно 25 хвилин, доки бісквіт не стане пружним і рум’яним.

Корж та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти готовий корж на вологий рушник, зняти пергамент і згорнути гарячим рулетом разом із рушником. Залишити до повного охолодження. Приготувати крем: збити крем-сир із цукровою пудрою та вершками до густої, шовковистої консистенції. Розгорнути охолоджений корж, змастити кремом і знову згорнути рулетом.

Гарбузовий рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Загорнути у харчову плівку та поставити в холодильник на 2–3 години або на ніч. Перед подачею прикрасити подрібненими горіхами чи посипати пудрою.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.